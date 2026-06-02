Er hat offenbar Energie für drei: Immerhin hat sich Wilfried Brauchart als neuer Pächter ein Jahr Zeit gegeben, um sich gemeinsam mit seiner Frau Carina „nur“ auf das Stubenberghaus zu konzentrieren. Doch kaum ist die Kerze auf der Geburtstagstorte ausgeblasen, legt er sukzessive nach. Wie berichtet, tischen die Braucharts seit Kurzem neue Frühstücksvariationen auf sowie auch ein Freiluft-Standl – beides von Freitag bis Sonntag. Nun aber schlagen sie am Schöckl ganz neue Töne an: Am 4. Juli laden sie zum Musik-Open-Air bei freiem Eintritt.

„Man muss am Kleinen arbeiten, um Großes zu verwirklichen“: So beschreibt Brauchart sein konsequentes Aufkrempeln der Ärmel. Also wollte er auch Musiker Höhenluft schnuppern lassen – und Fans wie Wanderer zum Dabeisein einladen: Am 4. Juli geht beim Stubenberghaus ein Open-Air-Konzert mit Countrymusik und Austropop über die Bühne. Ab 9 Uhr morgens starte das gemütliche Zsammsitzen, so Brauchart, ab 11 Uhr sorgen „Leon the Lone Ranger“ und Robinson (Teil des früheren Duos Waterloo&Robinson) für die musikalischen Einlagen.

Der Flugzettel zum Freiluft-Zusammentreffen © Brauchart

Doch weil der Mensch nicht von Musik und Bergpanorama allein lebt, servieren die Braucharts auch einen Teil aus der Stubenberghaus-Speisekarte – von Ripperln und Backhendl bis zum vegetarischen Chili sin carne.