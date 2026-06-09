Mit der jährlich vergebenen „Schulpartnerschaftssonne“ holt der Landesverband der Elternvereine (LVEV) Kärntner Schulen vor den Vorhang, die gelebte Zusammenarbeit und ein positives Schulklima fördern. Heuer stand die Auszeichnung, die gemeinsam mit der Kärntner Bildungsdirektion verliehen wird, unter dem Motto „Mut gegen Mobbing“. Insgesamt wurden 24 Projekte von 20 Schulen unterschiedlicher Schultypen eingereicht, drei Projekte wurden besonders gewürdigt.

Filmprojekt „Neue Hoffnung“

Zu den ausgezeichneten Projekten zählt jenes der Mittelschule (MS) Finkenstein mit ihrem Film „Neue Hoffnung“. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2B setzten sich intensiv mit dem Thema Mobbing auseinander und entwickelten eigenständig einen Kurzfilm. Vom Drehbuch über die Dreharbeiten, den Text und den Schnitt lag die Verantwortung bei den Jugendlichen selbst. Begleitet wurde das Projekt von Klassenvorstand Michael Modic und der Schulassistentin Andrea Wigoschnig. „Wie in jeder Schule gab es auch bei uns in der Vergangenheit Schülerinnen und Schüler, die Mobbingerfahrungen gemacht haben“, erklärt die Direktorin der Schule, Barbara Petritsch. Das Video der 2B kann auf der Webseite der Schule angesehen werden.

Neben dem Film entstand auch ein Verhaltenskodex, der für die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten gilt. Bei Regelverstößen werden Reflexionsbögen eingesetzt, die zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten anregen und von den Eltern unterschrieben werden müssen. Aktuell besuchen 136 Jugendliche in acht Klassen die MS Finkenstein, an der 20 Lehrpersonen unterrichten.

An der Schule in Finkenstein werden aktuell 136 Jugendliche von 20 Lehrkräften unterrichtet © Markus Andreas Traussnig

Gemeinschaft und Zivilcourage im Mittelpunkt

Bei der Bewertung der Projekte standen insbesondere die Förderung von Empathie und Klassengemeinschaft, die Stärkung von Zivilcourage sowie vorhandene Unterstützungssysteme im Fokus. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Volksschule Spittal West sowie die Klasse 4HLW des Kärntner Caritasverbandes.