„Ja“, sagt Peter Pilsl, „es war schon ein beinharter Abschied. Es sind viele Tränen geflossen.“ Mit Ende April schließt in der Schladminger Vorstadt eine Wirtshausinstitution: die Vorstadt-Stub’n. 27 Jahre lang stand Peter Pilsl – der „Vorstadt-Peda“ – hinter seiner Bar und schenkte aus, in der Küche werkte seine Frau Christine Pilsl.

Am Dienstag wurde mit den Stammgästen die Bar leergetrunken, am Mittwoch waren die Wände bereits kahl, die Tische ungedeckt, Handwerker schraubten die Glasregale der Bar ab. Am heutigen Donnerstag heißt es für das Ehepaar Pilsl nun, die Schlüssel abzugeben.

Die Vorstadt-Stub‘n im Westen der Stadt © Veronika Höflehner

Vom Doktor bis zum Hackler

Eine Entscheidung, die ihnen nicht leichtgefallen ist: „Ich war mit Leib und Seele Wirt“, erzählt der gebürtige Oberösterreicher aus Rohrbach im Mühlviertel. Er kam – wie so viele andere – auf Saison nach Schladming und blieb hier hängen. In die Vorstadt-Stub‘n verschlug es den 63-Jährigen im Jahr 1997 als Kellner, 1999 übernahm er die Geschäfte, 2010 stieg Christine Pilsl (50) ein. Tag für Tag, vom Vormittag bis in die Nacht hinein war man für die Gäste da, ganz besonders für den Stammtisch, bestehend aus rund 80 Personen.

Habe man doch ein Erlebnis der aussterbenden Art geboten, ist Pilsl überzeugt: „Wir waren eines der letzten Wirtshäuser in Schladming, mit ehrlicher Küche und top Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei uns war jeder willkommen, vom Doktor bis zum Hackler.“ Nicht wenige fragen den Wirt daher: Wohin sollen wir jetzt gehen? Das könne er schwer beantworten. „Es schaut so aus“, sagt Pilsl, „als ob ein echtes Wirtshaus in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr hätte. Schladming buhlt um ein gehobeneres Niveau, die Jungen wollen keinen Stammtisch mehr im Haus haben.“

Ein Teil der Stammtischrunde nach Ende der erzwungenen Schließung im Zuge der Corona-Pandemie im Mai 2021 © Veronika Höflehner

Streit um Betriebskosten

Ebenso hätten nicht wenige versucht, den „Wirt mit Leib und Seele“ von seinem Vorhaben abzubringen. Der Entschluss stand aber seit Herbst fest. Zwar hätte Pilsl noch gerne die 30 Jahre als Wirt voll machen wollen, aber ein Streit mit der Hausbesitzerin Gabriele Auer rund um die Betriebskosten schaukelte sich bis vor Gericht auf. „Wenn man das Gefühl hat, dass man im Haus unerwünscht ist, muss man aufhören“, sagt er.

Von Auer selbst kommt viel Lob: „Sie waren gute Wirtsleute und haben ihr Klientel gut abgedeckt. Gut, dass sie so lange durchgehalten haben.“ Es seien viele Kleinigkeiten gewesen, die sich aufgestaut hätten, erzählt die gebürtige Schladmingerin, die seit vielen Jahren in Ranten (Bezirk Murau) lebt und mit ihrem Mann dort auch einen Gasthof führte. Rund um die steigenden Betriebskosten sei man sich komplett uneinig geworden: „Diese Kosten habe ich nicht festgelegt. Müll, Fernwärme – das steigt an. Es kann nicht sein, dass man jedes Jahr um den Betrag raufen muss.“

Kein neuer Pächter

Das Verpachten ist mit dem Auszug der Pilsls ziemlich sicher Geschichte, bestätigt die nunmehrige Pensionistin, die Wirtshausräumlichkeiten bleiben leer: „Wenn ich einen neuen Pächter hätte, müsste etliches investiert werden. Ich will meine Kinder aber nicht zur Schuldenrückzahlung vergattern.“ Das Haus werde aber in ihrem Besitz verbleiben, würde die Vermietung der beiden Ferienwohnungen im Obergeschoß doch sehr gut laufen.