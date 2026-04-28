Es liegt zwar bereits knapp, rund 800 Meter, hinter der steirisch-salzburgischen Landesgrenze, ist aber trotzdem eines der beliebtesten Ausflugsziele der Erlebnisregion Schladming-Dachstein. Die Rede ist von der Bachlalm, die vor allem wegen der auf einer nahen Wiese lebenden Murmeltiere bekannt ist. Die in den 1970ern dort angesiedelten Tiere sind zutraulich, können sogar gefüttert werden.

Während diese auch in den vergangenen Jahren die Besucher erfreuten, wird die Hütte auf der Alm seit drei Saisonen nicht bewirtschaftet. Seit dem Ableben von Astrid Steiner – die 41-Jährige aus Ramsau am Dachstein war 2023 unerwartet verstorben – ist sie ohne Pächter. Bis jetzt, denn nun haben die „Manggei“ oder „Mankei“, wie die Murmeltiere im Dialekt genannt werden, mit Elisa Schrempf und Lara Steiner neue Chefinnen.

„Unser eigenes Ding machen“

„Wir wollten schon länger gemeinsam unser eigenes Ding machen“, berichten die beiden jungen Schladmingerinnen. Schrempf ist 21, kommt ursprünglich aus Pruggern und hat Bürokauffrau gelernt. Steiner ist 20, gebürtige Rohrmooserin, und seit ihrer Matura im Gastgewerbe tätig. „Und auch vorher schon“, fügt sie hinzu, „ich war zum Beispiel in den Ferien auf Skihütten tätig.“

Mit der Bachlalm sind sie fündig geworden. Das sei eine Hütte mit viel Potenzial, sind sie sich einig. Die ihnen aktuell, nach drei Jahren ohne Pächter, aber noch einiges an Arbeit bereitet. „Ja, wir sind ein bisschen gestresst“, gestehen die Ennstalerinnen, „aber wir freuen uns auch schon sehr auf den Start.“

Start im Mai

Dieser soll demnächst erfolgen – entweder bereits am nächsten, verlängerten Wochenende oder am darauffolgenden Donnerstag, dem 6. Mai. Das sei wetterabhängig, so die beiden Neo-Pächterinnen. Erreichbar ist die Bachlalm vom Parkplatz an der Filzmooser Landesstraße in rund einer Stunde zu Fuß. Man kann aber auch hochradeln oder einen Shuttle-Bus, den „Murmeltier-Express“, nehmen.

Neben den Stars auf der Alm, den Murmeltieren, gibt es auch noch Hasen und Meerschweine. Außerdem überzeugt das Ausflugsziel mit seiner schönen Aussicht. „Das Bergpanorama ist ein Wahnsinn“, schwärmen Schrempf und Steiner. „Wir sind auch ein guter Ausgangspunkt für weiterführende Wanderungen.“ Wer von einer solchen hungrig zurückkehrt, darf aus einer kleinen, aber feinen Karte auswählen.