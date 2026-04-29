Seit Kurzem ist Sabine Fuchs die neue Amtsleiterin der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal. Die gebürtige Niederösterreicherin kam vor 20 Jahren aus privaten Gründen nach St. Georgen und ist seit Juli 2019 bereits am Gemeindeamt tätig.

Die 51-jährige Mutter von zwei Kindern war einige Jahre in der Buchhaltung tätig und schloss 2018 ihr Studium im Bereich Controlling ab. Ihre Tätigkeit am Gemeindeamt St. Georgen begann sie 2019 als Leiterin der Finanzabteilung. „Mein Vorgänger Gerhard Loibnegger hat mir mit seiner knapp 40-jährigen Erfahrung im Gemeindedienst große Fußspuren hinterlassen. Es warten auf mich nun neue, große Aufgaben und Herausforderungen“, spricht Fuchs ihr neues Aufgabengebiet an.

„Bin für jede Neuerung zu haben“

Optimistisch blickt sie in die Zukunft, die nicht nur im kommenden Jahr die Gemeinderatswahlen bringt, sondern auch einige neue und laufende Projekte in ihrer Wohngemeinde St. Georgen: „Ich bin für jede Neuerung zu haben.“ Trotz der umfassenderen und verantwortungsvollen Aufgabe am Gemeindeamt nimmt sie sich besonders an den Wochenenden genügend Zeit für Ausflüge mit ihrer Familie, um so wieder Kraft zu tanken.