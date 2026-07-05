Kristina und Tristan haben schon 2008 gemeinsam die Schulbank gedrückt. Danach trennten sich die Wege und durch ein zufälliges Treffen in Leoben nahm das gemeinsame Glück seinen Lauf. Bald merkten beide, dass aus Freundschaft Liebe wurde. Nach Jahren der Zweisamkeit wurde im vergangenen Jahr standesamtlich geheiratet. Tristan Michael überraschte seine Kristina mit einem ganz besonderen Heiratsantrag. Das Lied „Trotzdem“ wurde kurzerhand umgetextet, Tristan setzte sich ans Klavier und hielt mit „seinem“ Lied um die Hand seiner zukünftigen Frau an.

Am 6. Juni läuteten nun die Hochzeitsglocken für die IT-Demand-Managerin und den Projektingenieur. In der Kapelle im Schloss Farrach in Zeltweg gaben sie sich im engsten Familienkreis das Ja-Wort. Der Vater des Bräutigams umrahmte am Klavier die kirchliche Zeremonie. Darüber hinaus machten das traumhafte Wetter und das Ambiente im Schloss Farrach den Hochzeitstag für Kristina und Tristan Michael unvergesslich.