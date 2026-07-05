Rot-weiß karierte Hemden und Blusen dürften rund um Klagenfurt dieser Tage wohl ausverkauft sein. Gefühlt jeder vierte Konzertbesucher trägt Gewand im Schnäuztuch-Design. Andererseits: Wo wäre es stimmiger als bei einem Andreas Gabalier Konzert? Das erste dieser Saison fand am Samstag in Klagenfurt am Wörthersee statt. Das nächste? Dazu später mehr.

„Pfeif dir was wegen der Wohnung“

Dass der Wörthersee und Gabalier in den letzten Monaten auch die Geschichte eines Streits um die Widmung für ein Haus in Velden war, ist kein Geheimnis. „Die Freunde von der IP Media sagten mir aber: Pfeif dir was wegen deiner Wohnung da oben.“ Und so kam Gabalier in die Ostbucht. Und wegen ihm 8000 Leute in die Arena. Und noch einmal 1000 in den angrenzenden Park und auf Booten in die Bucht davor.

Was er ihnen bot, war Entertainment, das mittlerweile in eine eigene Kategorie fällt. Musikalisch liefert die achtköpfige Band stampfenden Rockabilly-Klang. Volkstümlich sind lediglich noch die Texte, wo von Rehlein und Böcken gesungen wird, oder dass statt Whiskey eben der Zirbenschnaps die Kehle hinunter brennt. Wobei hier eh niemand die Tendenz hat, die Worte auf die Goldwaage zu legen. „Wo sind meine Sennerinnen?“ ruft Gabalier am Ende von „Bergbauernbuam“ ins Publikum. Ein Satz, der sich für keinen anderen Künstler ausgehen würde.

Das Schmirgelpapier ist weg

Eines fällt aber auch auf: Gabaliers Stimme, die lange nach Schmirgelpapier mit grober Körnung klang, ist mittlerweile in der Lage höhere Töne zu treffen und auch zu halten – auch wenn er die alten Lieder gerade so nicht komponiert hat. Am besten hörbar ist die Weiterentwicklung auf seiner neuen Single „Una canzone per te“. Das Kalkül, für seinen ersten italienischen Song ganz ungeniert „I sing a Liad für di“ und damit sich selbst zu covern, ging auf. In der Vorwoche war er damit auf Platz 1 der iTunes-Charts.

„Ich will jetzt zehn Sekunden Lebensfreude sehen“, ruft Gabalier immer wieder ins Publikum. In Summe waren es dann doch viel, viel mehr. Auch wenn die von ihm eingeforderte Textsicherheit beim Publikum nicht immer gegeben ist. Wie auch: Man muss tanzen, klatschen, feiern - und wie bei der WM zwischendurch einen Hydration Break einlegen.

Die Ballade als größter Hit

Zum Abschluss zücken die Leute noch einmal die Handys und lassen die Smartwatches leuchten. „Amol seg ma uns wieder“, ein Lied, das im Schmerz komponiert wurde und über den Interpreten längst hinausgewachsen ist. Und in diesem Punkt hat Gabalier mit den großen Rockern, die seine Vorbilder sind, gleichgezogen. Egal ob Elvis (It’s now or never), die Scorpions (Wind of Chance) oder Metallica (Nothing else matters): Wenn sie leiser wurden, waren sie am erfolgreichsten. Wohl auch deshalb hat sich Gabalier zehn Jahre nach seinem Unplugged-Album wieder auf ein ähnliches musikalisches Abenteuer eingelassen. „Handwerk“ heißt das Album, das am 28. August erscheinen wird.

Wer nicht so lange warten will, für den hatte Gabalier in der letzten Moderation des Abends noch eine Alternative im Angebot: Schon kommende Woche spielt er wieder auf der Bühne in der Ostbucht des Wörthersees. Er wird kurzfristig noch Teil der Starnacht. Resttickets gibt es noch.