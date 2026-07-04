Action statt Sorgen, Gemeinschaft statt Scham: Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Verein „Die Nachteulen“ in Kooperation mit den Kinderfreunden Köflach ein Sommercamp für bettnässende Kinder und Jugendliche. Auf der Pack können die Sechs- bis 14-Jährigen unbeschwerte Ferientage erleben, neue Freundschaften knüpfen und Selbstvertrauen gewinnen. „Manche Kinder sind bereits seit dem zweiten Camp mit dabei. Natürlich freuen wir uns aber auch über jene, die nicht mehr teilnehmen, weil ihr Bett inzwischen trocken bleibt“, sagt Initiator Stefan Waltensdorfer.

Schätzungsweise sind in Österreich 10 bis 15 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen von der Thematik betroffen. Trotzdem ist Bettnässen nach wie vor ein Tabuthema, das häufig mit Vorurteilen und Fehlinformationen behaftet ist. Die „Nachteulen“ leisten das ganze Jahr über ehrenamtlich Aufklärungsarbeit, um diese Berührungsängste abzubauen. Stefan und Nadja Waltensdorfer sowie ihr Team aus pädagogisch geschulten Betreuerinnen und Betreuern und Fachkräften aus dem Sozialbereich haben stets ein offenes Ohr, wenn es Gesprächsbedarf gibt. Das Erlebnisferiencamp, das vom 27. Juli bis zum 1. August 2026 auf der Pack stattfindet, ist jedoch kein therapeutisches Camp.

Ausflüge, Lagerfeuer und mehr

„Wir werden ein Best-of der Programmpunkte der letzten sieben Jahre zusammenstellen. Das Camp werden wir als Basislager nutzen und von dort aus zahlreiche Ausflüge unternehmen“, sagt Stefan Waltensdorfer. Aktivitäten wie Baden, Lagerfeuer, Bogenschießen, ein Zauberworkshop und Spieleabende sind fix eingeplant. Ziel ist es, dass bettnässende Kinder und Jugendliche einen schönen Urlaub verbringen – ohne Schamgefühle, wenn morgens jemand in einem nassen Bett aufwacht. „Es gibt kein Augenverdrehen, und selbst wenn die Bettwäsche noch so oft gewechselt werden muss.“

Für viele der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Sommercamp der Höhepunkt des Jahres. Einige von ihnen nehmen sogar sehr weite Anreisen auf sich, etwa aus Niederösterreich. „Wir sind nach wie vor die Einzigen, die ein derartiges Feriencamp anbieten. Für bettnässende Kinder und Jugendliche, die aus Scham oft auf Übernachtungspartys oder Schullandwochen verzichten, ist diese Zeit etwas ganz Besonderes“, sagt Waltensdorfer.

Um auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen bestmöglich eingehen zu können, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 20 Personen begrenzt. Dadurch kann das Programm individueller und spontaner gestaltet werden. Begleitet wird die Gruppe von sechs Betreuerinnen und Betreuern.

Derzeit sind noch wenige Plätze frei. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 0660-35 49 046, per E-Mail an verein.nachteulen@gmail.com oder auf der Facebook-Seite der „Nachteulen“.