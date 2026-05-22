Ferienlager und Camps

Vom 2. bis 8. August 2026 veranstalten die Kinderfreunde Voitsberg wieder ihr Ferienlager auf der Pack im Hans-Blümel-Heim. Die Kosten betragen 395 Euro. Neben Spielen und Sport steht unter anderem ein Besuch des Motorikparks in Modriach und Lama-Trekking auf dem Programm. Um Anmeldung unter bholzer.kinderfreunde@gmx.at wird gebeten.

Zum mittlerweile siebenten Mal findet zwischen 27. Juli und 1. August, ebenfalls im Hans-Blümel-Heim, außerdem ein Ferienlager für bettnässende Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren statt. Es handelt sich nicht um ein therapeutisches Camp, der Anspruch ist, den Kindern eine unbeschwerte Woche zu bieten. Die Kosten betragen 350 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter verein.nachteulen@gmail.com.

Spiel, Bewegung und Spaß soll beim Sommercamp für bettnässende Kinder im Vordergrund stehen © Privat

Von 17. bis 22. August geht das Jungscharlager des Seelsorgeraums Voitsberg in Osterwitz (Deutschlandsberg) über die Bühne. Für ein Kind werden 160 Euro pro Woche fällig, Geschwister fahren verbilligt mit. Am 3. Juli findet dazu ein Elternabend im Pfarrhof Voitsberg statt. Anmelden kann man sich bereits bei Romana und Julia Streit (0660-31 28 585).

Auch das Abenteuer- und Sportcamp findet zwischen 3. bis 8. August wieder mit dem Motto „Entdecke, was in dir steckt“ statt. Teamspiele, Kreativaufgaben und Herausforderungen sollen das Selbstvertrauen von Kindern und Jugendlichen von 6 bis 14 Jahren stärken. Veranstaltet wird das Camp von Gesundheits-Outdoortrainer Joachim Jauk und dem Sportwissenschaftler Thomas Jerey. Die Kosten betragen 235 Euro, mehr Informationen sowie Anmeldung unter 0676-47 29 165.

Programm für Entdecker und Kunstbegeisterte

Für jeweils eine Woche veranstaltet die ARGE Flexible Hilfen Voitsberg das Programm „Reise in die Welten“ für 10- bis 14-Jährige. Von 27. bis 31. Juli sowie von 17. bis 21. August zwischen 8 und 15.30 Uhr sollen die Kinder durch „Spiel, Spaß und Action in andere Welten eintauchen“. Damit auch die Kulinarik nicht zu kurz kommt, wird jeden Tag gemeinsam gekocht. Stattfinden wird das Programm im Jugend am Werk-Beratungszentrum in Voitsberg. Mehr Infos und Anmeldung bei Doris Schneiderbeck (0664-80 00 64 635) oder Nina Masser-Poparic (0676-88 14 48 45).

Für Technikbegeisterte zwischen 8 und 12 Jahren veranstaltet die WKO zwischen 20. und 24. Juli jeweils von 8 bis 16 Uhr wieder die „Active Coding Week“: Bewegung in der Natur steht ebenso am Programm wie Robotik und App-Developing. Der Kurs findet in der WKO-Regionalstelle in Voitsberg statt und kostet 210 Euro inklusive Verpflegung, für Geschwisterkinder gibt es Rabatt. Anmelden kann man sich bereits online unter talentcenter.at/ferienangebote.

Teilnehmer der Active Coding Week im Vorjahr © WKO

Auch in der Villa Hafner in Maria Lankowitz gibt es in den Ferien zahlreiche Workshops für Kinder und Erwachsene, etwa einen Keramik-Workshop (20. bis 22. Juli) oder einen Kinderkochkurs (8. August). Von 17. bis 21. August findet die Musical-Woche wieder statt, für Nicht-Mitglieder werden inklusive Verpflegung 160 Euro fällig, für Mitglieder 145. Mehr Informationen unter villahafner.at.

Villa Hafner in Maria Lankowitz © KLZ/ Anna Dunst

Angebote von Gemeinden und von Lebensgroß

Zahlreiche Gemeinden, darunter Bärnbach, Kainach bei Voitsberg, Ligist, Mooskirchen sowie Krottendorf-Gaisfeld bieten außerdem wieder Ferienprogramme an. Nähere Informationen dazu gibt es auf der jeweiligen Gemeindehomepage.

Für Kinder mit Behinderungen gibt es in Voitsberg betreute Freizeitangebote von Lebensgroß. Für die Inanspruchnahme muss ein Antrag gemäß Behindertengesetz gestellt werden – Unterstützung dabei gibt es bei den Mitarbeitenden von Lebensgroß.