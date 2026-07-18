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Anna Dunst

Anna Dunst

Redakteurin Regionalredaktion Voitsberg
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Jahrgang 2000. Gebürtige Obersteirerin. Nach dem Journalismusstudium in Graz als Redakteurin bei verschiedenen Magazinen in Hamburg, seit 2025 wieder zurück in der Steiermark – und bei der Kleinen Zeitung.
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