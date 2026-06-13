Die Geschichte von Michaela Oberrosler und René Rinke begann 2009 im weiten Raum des Internets. Am 31. Dezember 2010 wurde aus der Kindergartenpädagogin und dem Mitarbeiter im Lösungsmanagement schließlich ein Paar – verbunden über Grenzen hinweg. René aus dem fernen Göttingen in Niedersachsen und seine Michi trotzten der Entfernung, die sie trennte. Und so folgte 2014, nach drei Jahren Fernbeziehung, der nächste Schritt, René zog es nach Österreich. Gemeinsam haben sie ihren Lebensmittelpunkt nun in Niklasdorf.

Antrag am Strand von Caorle

Obwohl René eigentlich nicht heiraten wollte, änderte ein Schicksal doch seine Meinung. Aufgrund einer schweren Operation mit Komplikationen fasste er den Entschluss, die Frage aller Fragen zu stellen und so wurde am Tag nach dem Eingriff gleich ein Verlobungsring gekauft. Unter der Sommersonne in Porto Santa Margherita in Caorle erhielt Michaela dann schließlich im Juli 2025 den Heiratsantrag.

Trauung in Leoben

Im Standesamt in Leoben wurde am 30. Mai der Bund fürs Leben geschlossen. Es gab eine wundervolle Rede der Standesbeamtin, die gleichzeitig eine gute Freundin und ehemalige Schulkameradin der Braut ist. Voller Gefühl richteten Michaela und René persönliche Worte aneinander, bevor es zum Ringtausch kam. Dieser war eine kleine Besonderheit: Die Standesbeamtin verbarg die Ringe heimlich unter einem der Gästesessel, sodass niemand wusste, wo sie sich befanden – bis schließlich Michaelas Tochter sie entdeckte. Nach den Gratulationen wurde das frisch verheiratete Paar in einer Limousine zur Feier-Location gebracht.

Gemeinsamkeiten, die verbinden

Zu den gemeinsamen Leidenschaften von Michaela und René zählen E-Bike-Touren, Wanderungen, Kinobesuche, so manche Shopping-Tour und ihr treuer Begleiter, der Vierbeiner Shadow. Die Flitterwochen führen das Paar dahin, wo die Reise als Ehepaar begann, an den Strand von Caorle.