„Sie hat im März bereits eine Spende bekommen. Die hat der Körper aber nicht angenommen“, erzählt Sarah Bauernhofer, Obfrau des Vereins „Von Mama zu Mama“, von der zweifachen Mutter aus dem Joglland, deren Leben derzeit auf Messers Schneide steht. Die betroffene Mutter ist an Leukämie erkrankt und braucht nun dringender denn je eine Stammzellen-Spende.

Denn wenn erstmals eine Stammzellen-Transplantation erfolgt, muss das eigene Immunsystem praktisch komplett zerstört werden, bevor die neuen Zellen die Heilung einleiten können. „Sie ist sehr schwach. Das ist einfach unfassbar“, so Bauernhofer. Für sie selbst war Leukämie immer eine „Horrorvorstellung“: „Ich habe selbst solche Angst, daran zu erkranken.“

Mamas, die gemeinsam viel bewirken

Als sich die Familie der kranken Mama an sie gewendet hat, entschloss sich Bauernhofer aber sofort zu unterstützen. Ihr Verein „Von Mama zu Mama“ wurde umgehend aktiv und organisierte zusammen mit „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ eine Typisierungsaktion, um einen neuen Stammzellen-Spender für die betroffene Mutter zu finden. „Wir wissen, dass wir viel bewegen können“, ist sich Bauernhofer sicher.

Sarah Bauernhofer ist Obfrau des Vereins „Von Mama zu Mama“, der sich für oststeirische Mütter einsetzt © Rene Strasser

Die Typisierungsaktion findet am 29. Mai von 15 bis 19 Uhr in der Fachschule Vorau statt. Dabei wird es auch ein Mehlspeisenbuffet und Kinderbetreuung im kleinen Rahmen geben, damit der Registrierung als Spender nichts im Weg stehen kann. „Denn ich weiß ja, wie Mamas ticken“, schmunzelt Bauernhofer und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden, weil das für die kranke Mama wirklich die letzte Chance ist.“

Video: So einfach ist eine Typisierung