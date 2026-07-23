Daniela Buchegger

Redakteurin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld

Geboren 1989 und somit exakt gleich alt wie die erste Regionalausgabe der Kleinen Zeitung in Hartberg bin ich quasi mit der Zeitung am Frühstückstisch aufgewachsen. Während des „Journalismus & PR“-Studiums an der FH Joanneum in Graz 2010 Praktikum bei der Online-Redaktion der Kleinen Zeitung, von da an freiberufliche Mitarbeiterin in Hartberg, zwischenzeitlich auch in der Sportredaktion Graz. Seit 2014 angestellt als Redakteurin in Hartberg.