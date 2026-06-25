Star-Musiker Bad Bunny rockt ein Konzert in Deutschland – gekleidet in der Tracht der Stadtkapelle Fürstenfeld samt goldenem Leistungsabzeichen. Man traut seinen Augen kaum. Und das sollte man auch nicht. Denn das Bild ist KI-generiert. Auf Instagram und Facebook geht der Beitrag mit dem Bild gerade viral und sorgt für viel Schmunzeln. „Ich habe das bei einem anderen Musikverein gesehen und mir gedacht, ich mache das auch“, erzählt Vera Jagsch. Sie ist Klarinettistin bei der Stadtkapelle und für den Online-Auftritt in den sozialen Medien und für die neue Website verantwortlich.

Likes und Follower

Dass das Posting, in dem auf die Verwendung von KI verwiesen wird, so gut ankommt, ist auch für sie überraschend: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viele Likes dafür bekommen.“ Wenige Stunden nach der Veröffentlichung waren es Donnerstagnachmittag bereits mehr als 10.000 auf Instagram. „Wir haben auch 30 neue Follower gewonnen“, freut sich Vera Jagsch, die selbst ein Fan von Bad Bunny ist.

Anstoß für das KI-generierte Bild war übrigens, dass der aus Puerto Rico stammende Superstar bei seinem Konzert in Düsseldorf vor wenigen Tagen eine Jacke des oberösterreichischen Eisschützenvereins Hilkering getragen hat. Damit löste der Musiker sogleich einen Trend in sozialen Medien in Österreich aus. So posteten danach weitere Musikkapellen KI-generierte Bilder, die Bad Bunny in Tracht zeigen. Auch die Asfinag sprang auf den Zug auf und erstellte mit Hilfe von KI ein Foto, auf dem der Musiker eine Asfinag-Jacke trägt.

Am Wochenende steht die Stadtkapelle Fürstenfeld wieder auf der Bühne © Stadtkapelle Fürstenfeld

In Fürstenfeld freut man sich jedenfalls über die zusätzliche Werbung. „Das ist super, dass die Stadtkapelle so beworben wird“, sagt Kapellmeister Thomas Pfingstl. Auch Robert Jagsch, Obmann und Vater von Vera Jagsch, zeigt sich begeistert: „Ich kenne mich mit den sozialen Medien nicht aus, aber sie macht das super. Vera ist damit ein Bindeglied zwischen meinem alten Denken und der Jugend.“

Dass sie damit auch junge Menschen anspricht und für die Stadtkapelle begeistern kann, sei ein schöner Nebeneffekt. „Wir tun uns schwer, ausgebildete Jugendliche zu bekommen und müssen uns selbst um unsere Zukunft und künftige Mitglieder scheren“, sagt Robert Jagsch.

Von Instagram zur Bühne

Und was, wenn Bad Bunny sich wirklich bei einem Konzert in der Uniform der Stadtkapelle herausgeputzt hätte? „Ich hätte mich zuerst gefragt, woher er diese hat und dann hätte ich sofort mit meinem Papa geredet, dass die ganze Kapelle einen Ausflug zu einem Konzert von ihm macht“, sagt Vera Jagsch mit einem Augenzwinkern.

Fernab von Instagram, Facebook und Co. geht es übrigens am Wochenende für die Stadtkapelle wieder auf die Bühne. Am Samstag ist man beim Bezirksmusikertreffen in Söchau vertreten und am Sonntag treten die Musikerinnen und Musiker als Vorgruppe von Sašo Avsenik am Fürstenfelder Hauptplatz auf.