„Menschen, die selbst einen Hund haben oder hatten, wissen, wie sehr so ein Tier das Herz berührt und dass man nicht nur einen Hund verliert, sondern einen Freund, einen Wegbegleiter, ein Stück Zuhause.“ Mit diesen berührenden Worten verabschiedet sich Melissa Naschenweng von ihrem Hund Sunny, der im Alter von 13,5 Jahren verstorben ist.

Der Hund sei gerade zu ihr und ihrer Familie, die im Kärntner Lesachtal lebt, gekommen, als die musikalische Reise des Schlagerstars losging. Die Spaziergänge mit Sunny hätten sie in dieser Zeit oft geerdet: „Wenn alles laut war, warst du meine Ruhe. Und obwohl ich oft unterwegs war und viel zu wenig Zeit zu Hause verbringen konnte, hast du es mich nie spüren lassen. Du warst nicht einfach nur ein Hund – du warst Familie.“

Bedingungslose Liebe

Dankbar blickt sie auf die vielen unvergesslichen Momente mit Sunny zurück sowie die guten und schlechten Zeiten, durch die er sie und ihre Familie begleitet hat. Er haabe ihr gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet. Zum Abschied sagt sie zu Sunny „Lebe wohl“ und „Moch‘s guat mein Freund“ .