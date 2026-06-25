Bis 14. Juli läuft noch die Bewerbungsfrist für die Direktionen der neun ORF-Landesstudios. Nach wie vor großes Interesse am steirischen Chefssel hat ZiB-Präsentatorin Nadja Bernhard, die in Leibnitz maturiert hat. Dem Vernehmen nach werden sich auch Sigrid Hroch, die Programmchefin von Radio Steiermark, Chefredakteur Wolfgang Schaller, Moderator Franz Neger und Bernd Pratter (er leitet die Musikredaktion von Radio Steiermark) bewerben. Gemunkelt wird zudem, dass auch Paul „Wetterpauli“ Prattes seinen Hut in den Ring wirft. Da mit Esther Mitterstieler, Direktion von ORF Tirol, nur eine weibliche Besetzung der neun Landesstudios als ausgemacht gilt, ist die Chance für eine Frau in der Steiermark hoch.

Chefredakteur Wolfgang Schaller, im Hintergrund Radiochefin und Moderation Sigrid Hroch © Plankenauer

In Kärnten dürfte nämlich ein Mann auf Karin Bernhard nach drei erfolgreichen Funktionsperioden folgen, auch wenn sich Moderatorin Ute Pichler gute Chancen ausrechnen soll. Als aussichtsreicher Kandidat wird Programmchef Martin Weberhofer gehandelt, Chefredakteur Bernhard Bieche soll auch eine Bewerbung ernsthaft in Betracht ziehen, ist allerdings schon 62. Sollte sich Radiomoderator Arnulf Prasch beim neuen Generaldirektor Clemens Pig bewerben, ist das wie beim „Wetterpauli“ in der Steiermark kein aussichtsreicher Antrag.

Paul Prattes ist als „Wetterpauli“ bekannt © Karl Mayer

Moderator Arnulf Prasch soll Kandidatur überlegen © APA