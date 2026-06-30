Alle gespeicherten Kontakte im Handy weg. Gelöscht. Mit diesem Schreckensszenario ist ein älterer Herr in die jüngste „digitale Sprechstunde“ im Kleine Zeitung-Regionalbüro in Hartberg gekommen. Zum Glück konnte ihm Max Pagger von „Logo Jugendmanagement“, der steirischen Fachstelle für Jugendinformation und -Kommunikation, helfen. Gemeinsam mit der Sozialeinrichtung fanden in den vergangenen Wochen die kostenlosen Sprechstunden statt, die zum Ziel hatten, den Teilnehmenden Unterstützung und Orientierung in der digitalen Welt zu geben.

Nummer für Nummer

Schritt für Schritt, Nummer für Nummer, tippte Pagger im Handy des Oststeirers die einzelnen Kontakte im Papierkorb an und stellte sie danach wieder her. Im Anschluss zeigte er ihm noch genau, wie er die Nummern selbst zurückholen kann, falls sie wieder unabsichtlich gelöscht werden. Um nichts zu vergessen, zückte der Pöllauer sogleich Block und Stift, um sich alles aufzuschreiben.

Max Pagger ist Sozialarbeiter und für „Logo Jugendmanagement“ tätig © KLZ / Daniela Buchegger

Dass der Umgang mit Smartphone, Tablet und Co gerade für die ältere Generation nicht immer einfach ist, weiß Pagger. Wobei sich manche gar nicht auskannten und deshalb für grundlegende Informationen hergekommen sind, andere wiederum waren technikaffin und nur hier, um sich ganz konkrete Unterstützung bei einem Problem zu holen.

„Hauptthema bei den Sprechstunden war die Einrichtung von Handy und Tablet oder auch das Wiederherstellen von Passwörtern. Fragen kamen aber auch zu WhatsApp, dem Internet generell, zur ID-Austria oder zur Verwendung von künstlicher Intelligenz“, erzählt Pagger, der als Sozialarbeiter bei „Logo Jugendmanagement“ tätig ist.

Sicheres Passwort

Das Thema Passwörter hat auch Josef Fleck an diesem Vormittag ins Regionalbüro geführt. „Ich möchte gerne wissen, ob man die Passwörter auf dem Handy bei Apps bedenkenlos speichern kann oder nicht“, holte er sich Rat bei Pagger, der sogleich eine Antwort parat hatte.

„Sie meinen, dass die Passwörter gespeichert und beim nächsten Mal automatisch ausgefüllt werden, oder? Das ist sicher und man hat selten Probleme dabei“, gab der Sozialarbeiter Sicherheit. Wichtig sei in Bezug auf Passwörter, dass man verschiedene verwendet und nicht nur eines für alle Apps. „Das ist entscheidend, weil falls jemand dieses Passwort herausfindet, kann er sich dann damit überall einloggen.“

Lieblingsauto und Co

Zusätzlich riet Pagger, Passwörter zu Hause auf einem Zettel aufzuschreiben. Bei der Wahl des richtigen Passworts setzt er auf eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Darin kann zusätzlich auch das Lieblingsauto oder Lieblingsreiseziel vorkommen. „Dann ist man auf der sicheren Seite.“

Zahlreiche Oststeirerinnen und Oststeirer haben das Angebot der digitalen Sprechstunde in den vergangenen Wochen genutzt. „Viele wissen oft nicht, wo sie sonst hingehen können, wenn es Fragen gibt. Sie nehmen dann dieses Angebot dankbar an. Und die Freude ist groß, wenn ein Problem gelöst werden kann“, erzählt Pagger.