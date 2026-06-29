Manfred Maierhofer fühlt sich in kleinen Welten zu Hause. Viele Jahrzehnte schraubte, baute und bastelte der 68-jährige Pensionist an den Nachbauten der weltberühmten Denkmäler im Minimundus in Klagenfurt. Seit 2009 formt er zusätzlich seine Heimatgemeinde Ludmannsdorf, gute 20 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt entfernt. Am Mittwoch endet aber auch dieses Kapitel.

Maierhofer dankt ab. Und er ist erleichtert über das Ende seines Bürgermeisteramts in der 1800 Einwohner großen Gemeinde im Rosental. „Ich mache das schon über 17 Jahre. Ich bin wirklich froh, jetzt gehen zu dürfen“, erzählt der Gemeindechef, der auf viele Dinge stolz ist. Unter seiner Ägide wurden die Schule und die Kinderbetreuung ausgebaut, der Dorfplatz neu gestaltet und wichtige Arbeiten im Kanal- und Straßennetz vollzogen. „Bei uns wird auch viel gebaut und der Abgang ist mit 2000 Euro nicht schlimm“, sagt Maierhofer. Über Gemeindefinanzen und Budgets muss er sich nach Mittwochabend keine Gedanken mehr machen.

Viele Jahrzehnte packte Maierhofer im Minimundus in Klagenfurt an © Helmuth Weichselbraun

Dann fallen diese und viele weiteren Aufgaben Anton Safron zu – sofern der Gemeinderat das möchte. Denn im Gegensatz zu Ferlach und Feistritz, wo absolut regierende SPÖ-Fraktionen die neuen Bürgermeister im Alleingang beschließen konnten, benötigt der Vizebürgermeister für den vorgesehenen Aufstieg die Mithilfe anderer Parteien. Die Gemeindeliste besetzt nur sieben von 15 Gemeinderatssitzen, setzt sich mit dem frühzeitigen Wechselversuch und der dafür notwendigen Abstimmung im Gemeinderat einem Risiko aus. Sogar ein Gegenkandidat hätte am Papier eine kleine Chance. „In der Vergangenheit war sich der Gemeinderat aber immer einig“, sagt Maierhofer, dem auch jetzt kein anderes Szenario in den Sinn kommt.

Safron (ganz links) soll neuer Bürgermeister werden, am Mittwoch stimmt der Gemeinderat ab © Kk/arbeiter

Gemeindezusammenlegung für Maierhofer denkbar

Safron selbst hofft, dass die Abstimmung nur noch Formsache ist. Seit 30 Jahren sitzt der Ur-Ludmannsdorfer im Gemeinderat, seit zwölf Jahren ist er Vizebürgermeister und kennt somit jeden Winkel und jedes Problem in der Gemeinde. Warum er Bürgermeister werden will? „Weil ich mit Herz und Blut ein Ludmannsdorfer bin und unsere schöne Gemeinde noch schöner machen möchte“, sagt der 55-jährige Verkaufsleiter im Autohaus Riesemann. Dort reduziert er die Arbeitsstunden, um zukünftig mehr Verantwortung für Ludmannsdorf übernehmen zu können.

Erst in acht Monaten dürfen die Bürger Ludmannsdorfs persönlich ihren Bürgermeister bestimmen. Ob sie 2027 zum letzten Mal einen Ludmannsdorfer Gemeindechef wählen? Gut möglich, wenn es nach Maierhofer geht, der mit Blick auf die Finanzlage vieler Kleinstgemeinden die Zusammenlegung mehrerer Kommunen als unausweichlich sieht. „Warum denn nicht? Man spart sich viel“, sagt er seine Meinung, die auch Ferlachs Ex-Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) zum Abschied teilte. Über das wie und wann müsse man aber diskutieren.

An diesen Gesprächen – sollte es sie je geben – wird Maierhofer nicht teilnehmen. Er investiert seine Freizeit ins Radfahren, Tennisspielen und seine drei Enkel. Langweilig wird ihm nicht: „Es ist immer was zu tun.“