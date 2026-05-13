Die Lehre auf eine neue, moderne Ebene heben: Das wollen Maximilian Kottnig und Kenan Morić mit ihrer App „Dualify“. Die gebürtigen Oststeirer haben ein digitales System für Lehrlinge und Betriebe entwickelt, das die Lehrausbildung im Alltag einfacher und nachvollziehbarer machen soll.

Mehr Transparenz schaffen

„Dualify“ besteht aus einer Smartphone-App für Lehrlinge und einer Web-Anwendung für Betriebe. Das praxisorientierte System soll die Kommunikation erleichtern und den Beteiligten mehr Orientierung und eine bessere Übersicht geben, indem es etwa einen Ausbildungsplan, die Verwaltung von Dokumenten und Zeugnissen sowie einen Kalender und Lehrlingsprofile beinhaltet. Die Feedback-Funktion ist den Gründern besonders wichtig: „Der Lehrling soll immer wissen, wo er gerade steht und an wen er sich wenden kann. Wir wollen mehr Transparenz schaffen.“ Und somit auch die Qualität und den Standard der Lehre erhöhen, so die beiden 30-Jährigen.

Die Idee zur App hatte Kottnig, Co-Gründer und Geschäftsführer des Start-ups mit Sitz in Wien, im Rahmen seiner Masterarbeit für das Studium „Digital Entrepreneurship“ an der FH Joanneum vor drei Jahren. Umgesetzt hat er seine Forschung mit Co-Gründer Morić, der die konzeptionelle Brücke vom Visionär Kottnig hin zu den Softwareentwicklern ist. „Wir kennen uns schon lange aus der Schulzeit in Hartberg und ergänzen uns gut“, sagt Kottnig, der auch von seinen Erfahrungen im oststeirischen Familienunternehmen (Kapo) geprägt ist.

Neues Image für die Lehre

So bringt Morić nicht nur seine Expertise aus der eigenen Lehre (Medienfachmann, Marktkommunikation und Werbung) mit, er war in seinem Lehrbetrieb später auch selbst Ausbilder. Nach seinem Studium gründete er mit einem Partner eine Werbeagentur und Unternehmensberatung, in der ebenfalls Lehrlinge ausgebildet werden. „Ich habe all das erreicht, weil ich eine Lehre gemacht habe, deshalb bin ich so von der Lehrausbildung überzeugt“, sagt Morić. Aus diesem Grund wollen sie mit ihrer App der Lehre auch einen modernen Schwung geben und ihr Image verbessern.

Ihr Ziel für 2026 ist, dass rund 20 Betriebe das System einführen und testen. „Dabei setzen wir auf Co-Creation. Wir wollen alle Beteiligten stark einbinden und diese erste Version laufend weiterentwickeln“, so Morić und Kottnig, die aber groß denken. „Langfristig soll Dualify Industriestandard werden, sodass es jeder Lehrling am Handy hat.“