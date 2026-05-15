Die Startreihenfolge für das große Finale des Eurovision Song Contest in Wien sorgt bereits vor der Show für Diskussionen. Besonders Gastgeber Österreich darf jubeln: ESC-Hoffnung Cosmó tritt mit seinem Song „Tanzschein“ als letzter Act des Abends auf: Ein Platz, den Fans und Experten als Vorteil sehen. Denn Beiträge, die spät auftreten, bleiben dem Publikum oft besser im Gedächtnis, wenn am Ende abgestimmt wird.

Der Startplatz wurde für Österreich bereits im März ausgelost. Da Gastgeberländer automatisch für das Finale qualifiziert sind, wird ihre genaue Position traditionell separat bestimmt, damit sich der ausrichtende Sender keinen Vorteil verschaffen kann. In diesem Jahr fiel das Los auf die Startnummer 25 und damit auf den heißbegehrten Schlussplatz.

ESC: Kurzanalyse von Christian Ude

Sorgenfalten in Deutschland

Ganz anders ist die Stimmung in Deutschland. Sarah Engels muss mit ihrem Song „Fire“ bereits als zweite Kandidatin des Abends auf die Bühne. Genau dieser frühe Startplatz gilt beim ESC seit Jahren als schwierig. Der Grund: Nach dem Auftritt folgen noch mehr als 20 weitere Acts. Die Gefahr ist also groß, dass der Beitrag bei den Zuschauern bis zum Voting weniger präsent bleibt. Und tatsächlich haben Sieger in der Vergangenheit häufiger in der zweiten Hälfte der Show performt.

Die Skepsis in Deutschland ist daher groß, obwohl Sarah Engels im Halbfinale durchaus überzeugen konnte. Viele ESC-Fans sehen die frühe Startnummer als schlechtes Omen. Allerdings ist die Reihenfolge nicht alles: Auch frühere Gewinner konnten trotz unbeliebter und ungünstiger Position triumphieren. Österreichs ESC-Sieger JJ gewann im Vorjahr beispielsweise mit Startplatz neun.

Die Startliste