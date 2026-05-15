Waren Sie dabei? Schauten beim ersten Halbfinale im Schnitt rund 600.000 Personen via ORF 1 zu, stieg die Quote beim zweiten Halbfinale auf fast 700.000 Seher. Da Österreich heuer auf keinen Fall den Sieg holt, wird das Interesse am Finale wohl keinen Rekordwert erzielen – obwohl die weltgrößte Musikshow 2026 aus der Wiener Stadthalle kommt. Hält sich doch die ESC-Euphorie im Lande in Grenzen, wenngleich die jeweils 10.000 Zuschauer pro Show in der Stadthalle für eine mitreißende Stimmungskulisse sorgten.

Blicken wir daher zurück: Bei Conchita Wurst anno 2014 fieberten 1,5 Millionen Menschen über das ORF-Programm bei der entscheidenden Punktevergabe mit. Den Sieg von JJ im Vorjahr verfolgten durchschnittlich 900.000 Seher. Und als der Song Contest 2015 zum ersten Mal seit 48 Jahren in Österreich ausgetragen wurde, lockte der ORF 1,7 Millionen Zuschauer an.

Wie der ORF das heurige Mega-Event mit dieser grandiosen Bühne stemmt, ist in vielerlei Hinsicht beachtlich; provinzielle Possen wie etwa das Buch bzw. die Dialoge für die Moderatoren hätten nicht durchgehen dürfen. Da darf man eben nicht den Hauptschreiber von „Dancing Stars“ engagieren, sondern muss einen international denkenden Profi nehmen!

So steigert sich unsere Punktevergabe nach bisher zwei Live-Shows auf neun von 12 möglichen Punkten!