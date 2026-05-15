Bis zum Villacher Advent dauert es zwar noch einige Monate, hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen aber bereits auf Hochtouren und bringen heuer eine große Veränderung mit sich. Jene markanten Holzhütten, die den Weihnachtsmarkt am Hauptplatz seit 2016 geprägt haben, werden vom Stadtmarketing verkauft. Damit ist klar: So wie Besucherinnen und Besucher den Villacher Advent in den vergangenen zehn Jahren kannten, wird er künftig nicht mehr aussehen.

Hütten stehen online zum Verkauf

Die modularen Adventhütten werden derzeit auf der Online-Verkaufsplattform Willhaben angeboten. Laut Anzeige stehen professionelle Gastrohütten aus Lärchen- und Fichtenholz mit Grundflächen zwischen rund 29 und 55 Quadratmetern zum Verkauf. Die Hütten bestehen jeweils aus mehreren Modulen, darunter Schankküche, Veranda und Stube, und werden als „sehr gepflegt“ sowie „sofort einsatzbereit“ beschrieben. Die Preisvorstellungen liegen je nach Größe zwischen 23.000 und 35.000 Euro pro Hütte, auch Mietkauf sei möglich.

Die großen Hütten seien zwar weiterhin in sehr gutem Zustand, für den Einsatz am Villacher Advent aber nicht mehr praktikabel, erklärt Klaus Krall, Veranstaltungsmanager sowie Marketing- und PR-Verantwortlicher des Stadtmarketings: „Wir sind mitten in der Planungsphase für neue Hüttenprojekte“, sagt Krall. Die bestehenden Hütten würden „aus verschiedenen Gründen“ verkauft. Vor allem die topografischen und behördlichen Gegebenheiten hätten das Aufstellen zuletzt immer schwieriger gemacht. „Für den Auf- und Abbau braucht man Kräne, der logistische Aufwand ist mittlerweile enorm. Die Kosten sind so hoch geworden, dass wir sie an die Gastronomen nicht mehr sinnvoll weitergeben können.“

Hinzu komme, dass die Hütten unter die Kärntner Bauordnung fallen. Dadurch seien Genehmigungen notwendig geworden, außerdem hätten sich die behördlichen Auflagen in den vergangenen Jahren verschärft. „Es gab immer wieder Hürden. Wir wollen jetzt eine schöne Lösung finden, die für alle Seiten pragmatischer ist“, so Krall.

Hauptplatzwirte kritisieren neues Konzept

Unter den Gastronomen am Hauptplatz sorgt die geplante Neuausrichtung allerdings aus mehreren Gründen für Unmut. Hauptplatzgastronom Marcus Frohnwieser kritisiert vor allem, dass mit den neuen Hütten die Eigenständigkeit des Villacher Advents verloren gehe. Bei den geplanten Nachfolgemodellen handle es sich um „Alu-Holz-Faltkonzepte“, wie sie auf Weihnachtsmärkten in ganz Österreich zu sehen seien. „Mit den neuen Hütten geht der Flair verloren“, sagt Frohnwieser und weiter: „In Zeiten, in denen ohnehin alles schwieriger wird, ist das die falsche Richtung. Die neuen Hütten geben optisch nicht das her wie die alten.“

Das neue Konzept sei den Wirten im März als kostengünstigere Lösung präsentiert worden. Tatsächlich würden sich die Kosten für die Wirte nur um rund 2000 Euro reduzieren, so Frohnwieser. Die neuen Hütten sollen laut Frohnwieser außerdem lediglich 25 Quadratmeter groß sein und eine Höhe aufweisen, die unter die Kärntner Bauordnung falle, wodurch keine eigene Baugenehmigung notwendig wäre. ÖVP-Stadtrat Christian Pober verweist im Gespräch mit der Kleinen Zeitung allerdings darauf, dass für die bisherigen Adventhütten bereits eine gültige Baugenehmigung bestehe. Damit stelle sich die Frage, inwiefern die Bauordnung tatsächlich der ausschlaggebende Grund für den Systemwechsel sei. „Der Umstieg von einem anständigen Produkt auf diese Hütten ist ein massiver Qualitätsrückschritt“, kritisiert Frohnwieser.

Anschaffung kostete rund 250.000 Euro

Die „alten“ Hütten waren einst als Prestigeprojekt für den Villacher Adventmarkt angeschafft worden. Ab November 2016 ersetzten sie die bis dahin verwendeten Gastronomiezelte am Hauptplatz. Ziel war ein einheitliches Erscheinungsbild im Stil einer winterlichen Almlandschaft.

Damals wurden 250.000 Euro in das Projekt investiert, finanziert wurde die Anschaffung über einen Kredit, den das Stadtmarketing in den Folgejahren durch die Mieteinnahmen zurückzahlte. Die Stadt übernahm die Haftung. „Die Wirte haben sich damals auch verpflichtet, über mehrere Jahre hinweg beim Advent mitzumachen, damit sich die Investition rechtfertigt“, erklärt Krall. Nach Tilgung des Kredits hätten die Hütten laut Pober und Frohnwieser „zu einem symbolischen Preis“ den Wirten überlassen werden sollen. „Jetzt will das Stadtmarketing davon nichts mehr wissen, das ist kein wertschätzendes Miteinander mit den Wirten“, sagt Pober.

Wie die neuen Hütten finanziert werden sollen, hängt laut Pober und Frohnwieser davon ab, ob gekauft oder gemietet werden sollen. Dies würde aktuell noch verhandelt.