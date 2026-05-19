Der Schock über die Kuhattacke in Oberlienz, die am Sonntag ein Todesopfer und mehrere Verletzte gefordert hat, sitzt tief – nicht nur im Ort. Davon berichtet Bürgermeister Markus Stotter. Er hat in der Angelegenheit gemeinsam mit der Bezirkslandwirtschaftskammer die Kommunikation übernommen. Jene Bauern, die für die Weide verantwortlich sind, werden geschützt. Stotter: „Wir brauchen keine Hexenjagd.“

Der Bürgermeister informiert, dass jetzt eine erste Maßnahme gesetzt wird: „Die Tiere werden eingezäunt.“ Die Weide wird noch mindestens drei Wochen bestockt. Die Kühe, eine Herde von 40 bis 50 Tieren, sollen sich hier aneinander gewöhnen, bevor es auf die Alm geht.

Markus Stotter, Bürgermeister von Oberlienz © Ruggenthaler

Zum Vorfall selbst sagt Stotter, dass das Vieh am Sonntag in der Früh noch völlig ruhig war. Dann hätten Spaziergänger aufgescheuchte Rehe im Bereich beobachtet. „Innerhalb von drei Stunden war die Herde dann völlig aufgeschreckt und es wird nicht ausgeschlossen, dass ein Beutegreifer, sprich Wolf, im Gebiet unterwegs gewesen ist.“ Gut drei Stunden sei die Herde aufgebracht gewesen. Am Sonntagnachmittag habe wieder Ruhe geherrscht – so, als sei nichts gewesen. Das Unglück mit dem Todesfall beschreibt Stotter als Verkettung von Ereignissen. Und er setzt nach: „Dass eine Herde so auf Menschen losgeht, ist untypisch.“ An Hunde seien die Tiere gewöhnt. Wie berichtet, beobachtete Tierarzt Bernd Hradecky am Sonntag auch eine Frau, die mit einem Hund durch das Gebiet gewandert ist.

Martin Diemling von der Landwirtschaftskammer © Michael Egger

Martin Diemling von der Bezirkslandwirtschaftskammer Lienz spricht von einer zutiefst tragischen Geschichte. „Wie will man so etwas verhindern?“, fragt er. Bei der Weide handle es sich um ein Gebiet, dass von sehr vielen Menschen täglich zum Spazierengehen genutzt werde. „Und dann passiert das und du weißt nicht warum.“ Bei der Weide handelt es sich um Privatflächen mit Nutzungsrechten zugunsten der Gemeinde Oberlienz. Diemling auf mögliche Haftung angesprochen, erklärt: „Die Beschilderung mit Warnhinweisen war ordentlich, noch mehr Schilder aufstellen geht nicht mehr.“