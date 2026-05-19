Der Vorfall erschüttert. Am Sonntag stirbt eine 67-jährige österreichische Wanderin auf einer Alm. Sie wurde von einer Kuhherde getötet. Wie es zur Katastrophe kam, ist derzeit noch nicht klar, viele Fragen sind offen. Ihr 65-jähriger Ehemann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Ein Einzelfall ist die Tragödie jedenfalls nicht.

Eine bereits im Jahr 2023 durchgeführte Auswertung des Österreichischen Zentrums für Bär, Wolf, Luchs ergab folgendes Ergebnis: Zwischen 2005 und 2023 gab es insgesamt 86 Kuhangriffe auf 113 Personen. Dabei wurden 93 Personen verletzt, drei starben infolge der Angriffe und 17 blieben unverletzt. Hinzu kommen ein tödlicher Unfall im Gasteinertal im Jahr 2024 und jener am Dachstein im Sommer 2025. Was alle Unfälle gemeinsam haben? Bei allen war mindestens ein Hund dabei.

Ruhe bewahren im Umgang mit Kühen

Vom Kuratorium für Alpinsicherheit gibt es demnach klare Empfehlungen, wie man Konfrontationen vermeidet. Man sollte die Tiere nicht füttern und im Zweifel Abstand halten, zudem gilt: Die Kühe sollten nicht erschreckt werden. Wenn man mit einem Hund unterwegs ist, sollte man Begegnungen mit Mutterkühen tunlichst vermeiden. Generell gilt: Der Hund ist immer an kurzer Leine zu führen und so zu halten, dass man ihn immer unter Kontrolle hat.

Der Notarzthubschrauber musste ausrücken, nachdem die Kühe Wanderer attackierten | Der Notarzthubschrauber musste ausrücken, nachdem die Kühe Wanderer attackierten © Öamtc

Sollte sich eine Kuh nähern, gilt es Ruhe zu bewahren und den Tieren nicht den Rücken zukehren. Gibt es erste Anzeichen eines Angriffs (die Kuh senkt ihren Kopf), sollte man das Weidegebiet schnell verlassen, aber weiterhin versuchen Ruhe zu bewahren. Ob mit oder ohne Hund: Im Zweifel sollte man zu Kühen immer lieber Abstand halten.

Bergrettung warnt vor anderen Unfällen

Für die Bergrettung sind aber nicht nur Unfälle mit Kühen eine Herausforderung. „Sommerzeit bedeutet für uns Einsatzzeit“, sagte Martin Gurdet, Geschäftsführer der österreichischen Bergrettung, der Kleinen Zeitung. Laut Zahlen des Kuratoriums für Alpinsicherheit gab es im Sommer 2024 allein beim Bergsteigen und Wandern 3226 verunfallte Personen, um 23 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. „Stolpern, ausrutschen und stürzen sind die Klassiker, mit denen wir konfrontiert sind“, so Gurdet.