Viele Österreicher zog es rund um das verlängerte Wochenende zu Christi Himmelfahrt bereits Richtung Adria und in den Süden. Doch statt frühsommerlicher Temperaturen und Sonnenschein sorgten Unwetter in Norditalien für Probleme. Besonders betroffen waren Friaul-Julisch Venetien und Teile Venetiens, wie italienische Medien am Freitag berichten.

Heftige Gewitter mit Hagel

Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen trafen am Donnerstagabend vor allem die Gegend rund um Lignano, Grado, Monfalcone und Gorizia. Laut italienischem Zivilschutz entwickelte sich das Unwetter aus kräftigem Scirocco-Wind, der feuchtwarme Luft vom Meer ins Landesinnere drückte. Daraus entstand ein besonders intensives Gewittersystem, das sich über dem Isonzo-Gebiet festsetzte und dort über Stunden hinweg für starke Regenfälle und wiederholte Hagelschauer sorgte. Straßen und Keller wurden überflutet, mehrere Gemeinden meldeten Einsätze wegen Wasserschäden. In Grado wurde zudem Hochwasser registriert. Besonders im Osten der Region gingen innerhalb weniger Stunden große Regenmengen nieder. Die Behörden meldeten zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Zivilschutz.

Auch der Wind spielte eine wesentliche Rolle. Entlang der Küste und in Teilen des Hinterlandes wurden Sturmböen von mehr als 80 km/h gemessen. In Triest stieg gleichzeitig der Meeresspiegel deutlich an. Die Kombination aus Starkregen, Hagel und Sturm sorgte in mehreren Orten für erhebliche Beeinträchtigungen.

Zwei Tornados

Auch weiter westlich in Venetien richtete das Unwetter Schäden an. In der Provinz Rovigo bildeten sich am Donnerstagnachmittag gleich zwei Tornados. Einer davon soll laut italienischen Medien rund 40 Meter breit gewesen sein. Besonders betroffen waren die Gebiete zwischen Stienta und Fiesso Umbertiano. Zahlreiche Augenzeugen filmten die Windhosen, Videos davon verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken. Die Tornados verursachten Schäden an Gebäuden und Infrastruktur, Verletzte wurden nach ersten Informationen jedoch nicht gemeldet

Die Prognose

Schlechte Nachrichten für alle Adria-Urlauber: Wirklich super wird das Wetter auch am Freitag und Samstag nicht. Am Freitag bleibt es trüb und regnerisch. Die Tageshöchstwerte erreichen im Raum Venedig 17 bis 19 Grad, weiter südlich etwa in Split in Kroatien sind es bis zu 22 Grad. Auch am Samstag gibt es von in der Früh weg immer wieder Schauer. Diese klingen allerdings beispielsweise in Jesolo oder Lignano bis zum Nachmittag ab und dort sollte auch die Sonne zum Vorschein kommen. Es wird minimal wärmer mit 18 bis 20 Grad. In Istrien dominieren am Samstag weiterhin die Wolken, die Temperaturen kommen über 15 Grad nicht hinaus.

Erst der Sonntag verspricht mehr Sonne. „Es wird sicher der freundlichste Tag des langen Wochenendes“, sagt Peter Wölflingseder vom Wetterdienst UBIMET. Tageshöchstwerte an der Oberen Adria: 20 bis 22 Grad.