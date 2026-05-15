Das verlängerte Wochenende rund um Christi Himmelfahrt hatten sich viele wohl anders vorgestellt: Statt frühsommerlicher Temperaturen und Sonnenschein brachte der Wetterumschwung in manchen Regionen sogar wieder Schnee. Mancherorts mussten sogar die Schneeschaufeln erneut aus dem Keller geholt werden.

„Was sich in der Nacht auf Freitag in Kärnten abgespielt hat, ist meteorologisch außergewöhnlich“, sagt David Kaufmann von „Tauernwetter“. Eine geschlossene Schneedecke so spät im Mai zähle zu den seltenen Wetterereignissen. An einigen Wetterstationen sei ein derartiger Wintereinbruch um diese Jahreszeit in der gesamten Messgeschichte noch nie registriert worden.

Äste brachen ab

Im Lesachtal fielen in Kornat rund zwölf Zentimeter Neuschnee, in Bad Bleiberg wurden drei Zentimeter gemessen, in Bad Kleinkirchheim zwei. Auch in Mallnitz schneite es in der Nacht auf Freitag, dort bildete sich ebenfalls eine dünne Schneedecke. Nach Angaben von „Tauernwetter“ sank die Schneefallgrenze stellenweise bis auf etwa 800 Meter.

Der späte Wintereinbruch hinterließ auch Schäden: In höher gelegenen Ortsteilen der Gemeinde Frauenstein brachen Äste von bereits belaubten Bäumen unter der Last des nassen Schnees ab. Auf mehreren höher gelegenen Straßen herrschten zudem winterliche Fahrverhältnisse, unter anderem auf der B95 in Richtung Turrach.

Der Ausblick

Trüb, nass und kühl geht es am Freitag weiter. Die Schneefallgrenze liegt bei 1100 bis 1500 Metern, die Temperaturen erreichen nach Frühwerten von null bis sieben Grad maximal fünf bis 13 Grad. Es regnet immer wieder. Auch am Samstag ist am Vormittag noch verbreitet mit Niederschlag zu rechnen. An den Temperaturen ändert sich nur wenig. Erst am Nachmittag bleibt es zunehmend trocken.

Am Sonntag scheint dann von in der Früh weg die Sonne. Am Nachmittag bilden sich höchstens im Bergland ein paar Quellwolken. Erst am späten Abend ziehen von Westen her erneut Wolken auf. Tageshöchstwerte: elf bis 19 Grad.