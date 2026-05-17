Ohne Reservierung war es im Gasthaus zum Harmonika Waldi auch vorher schon schwer, einen Tisch zu bekommen. Derzeit aber gehen die Chancen sogar gegen null. „Die Wochenenden sind ausgebucht, unter der Woche sind nur noch vereinzelt Restplätze frei“, heißt es im beliebten Gastronomiebetrieb.

Der Grund dafür? Im etwas außerhalb von Hieflau gelegenen Gasthaus gehen demnächst für immer die Lichter aus – nach knapp 45 Jahren. Mit Anfang Juni verabschieden sich die Wirtsleute Ewald und Gabriela Sturm in den wohlverdienten Ruhestand. Und viele wollen in den verbleibenden zwei Wochen noch ein letztes Mal beim „Harmonika Waldi“ einkehren.

Die Wirtsleute Ewald und Gabriela Sturm gehen Anfang Juni in den wohlverdienten Ruhestand © KK

Gasthaus mit langer Tradition

Das Gebäude an der B 115, der Eisenstraße, Richtung Landl wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und infolge mehrere Jahrzehnte als Gasthaus zum Felsenkeller geführt. Nach einigen Jahren ohne Gastrobetrieb kauften es 1969 die Eltern von Ewald Sturm und eröffneten eine Jausenstation. „Eine ganz kleine mit drei, vier Tischen“, erzählt der heutige Besitzer, denn hauptberuflich habe sein Vater am Erzberg gearbeitet.

1982 übernahm der gebürtige Eisenerzer diese von seinen Eltern und machte daraus das Gasthaus zum Harmonika Waldi. Er spiele ja Akkordeon, erklärt Sturm, sei nach seiner Lehre zum Koch und Kellner am Kielhuberhof in Ramsau am Dachstein auch als Berufsmusiker tätig gewesen. „Zu mir haben sie immer Harmonika-Waldi gesagt. Und da hab ich mir gedacht, unter dem Namen kennen mich die meisten Leute, das schreib ich auf das Gasthaus rauf.“

Haribo-Chef war Stammgast

„Wir sind ein traditionelles Gasthaus mit kulinarischen Highlights“, beschreibt der Wirt seinen Betrieb. Der sich etwa mit seinen alljährlichen Wildwochen oder regelmäßigen Degustationsmenüs mit Weinbegleitung – „die namhaftesten Winzer der Steiermark haben bei mir ihre Weine präsentiert“ – eine treue Stammgästeschar erkochte.

So habe etwa über 25 Jahre hinweg eine Firma ihre Weihnachtsfeiern bei ihm abgehalten, erzählt Sturm. „Weil das heuer aber nicht mehr möglich ist, kommen sie nächste Woche schon, eine Art vorgezogene Weihnachtsfeier.“ Auch ein bekannter Name findet sich unter seinen Stammgästen, und zwar Hans Riegel, jahrzehntelanger Chef des Süßwarenimperiums Haribo. Einmal habe er sogar auf dessen Geburtstag Harmonika gespielt. „Die haben mich damals extra als Überraschung nach Bonn gebracht.“

Stress und wachsende Bürokratie

Seine Stammgäste, die werde er auf jeden Fall vermissen, sagt Sturm. Auch die „gemütlichen, schönen Stunden werden mir sicher abgehen. Aber irgendwann ist es genug, den extremen Stress brauch ich nicht mehr. Wenn man älter wird, ist es wesentlich anstrengender, wenn man zwölf Stunden unter Volldruck in der Küche steht.“ Er höre mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge auf.

Auch die wachsende Bürokratie werde er nicht vermissen. Die Allergenkennzeichnung etwa. Oder die tägliche Temperaturkontrolle von Kühlgeräten. „Ich sag immer Bakterienbuchhaltung dazu“, verrät er mit einem Schmunzeln. Und gibt noch eine kuriose Geschichte zum Besten: Letztens habe ihn doch tatsächlich ein Arbeitsmediziner darauf hingewiesen, dass er heiße Bleche nur mit Topfhandschuhen aus dem Rohr nehmen dürfe. „Wenn ich 50 Jahre in dem Beruf bin und mir noch die Finger verbrenne, dann weiß ich auch nicht.“

„Ich würd‘s wieder machen“

Würde er trotz allem wieder Wirt werden, wäre er noch einmal jung? „Ich würd‘s schon wieder machen“, sagt Sturm, „aber vielleicht ein bisschen anders.“ Vom Gedankenspiel zur baldigen Realität, der Pension. Welche Pläne hegt der Wirt? „Im Haus ein bisschen was renovieren. Mich der Musik wieder mehr widmen. Ein bisschen herumfahren, vielleicht auf Weinmessen, aber nur, um den persönlichen Horizont zu erweitern. Und den frischgeborenen Enkelkindern – Zwillingen – Zeit widmen.“