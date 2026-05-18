Österreichs Notfallambulanzen haben mit Überlastung zu kämpfen. Prominentes Beispiel ist das Zentrum für Akutmedizin am LKH-Uniklinikum Graz, seines Zeichens die größte Notaufnahme der Steiermark: Denn rund jeder dritte Patient, der dort als vermeintlicher Notfall eincheckt, wäre beim Hausarzt besser aufgehoben. Das sorgt für lange Wartezeiten, Aggressionen unter Hilfesuchenden und zusätzliche Belastung für das Personal. Ärzte fordern bessere Patientenlenkung, stärkere Primärversorgung und mehr Bewusstseinsbildung dafür, unter welchen Umständen das Aufsuchen der Notaufnahme gerechtfertigt ist.

„Ambulanzgebühren sind dringend notwendig“

Im Forum der Kleinen Zeitung zeugen zahlreiche Kommentare von Verständnis für ebendieses Ansinnen. „Man muss wieder ins Bewusstsein der Menschen bekommen, dass es nicht notwendig ist, wegen jedem Wimmerl zum Arzt zu gehen. Und schon gar nicht in die Notfallambulanz“, ist „forstima“ überzeugt. „Hier wäre eine entsprechende Informationskampagne über alle Kanäle notwendig.“

Indes plädiert „Weltoffen“ für einen anderen Lösungsansatz: „Ambulanzgebühren bezahlen! Das ist dringend notwendig, würde die Patienten, die es nicht brauchen, woanders hinlenken und jene, die es brauchen, bekommen es von der Krankenkasse ersetzt.“ Zustimmung kommt von „Calimero“: „Ganz einfach von jedem, der unbegründet oder ohne Überweisung vom Hausarzt kommt, eine Ambulanzgebühr von 50 Euro einheben. Dann hören die unnötigen Fälle gleich auf.“

Entsprechende Gebühren erachtet „Zooropa“ zwar als sinnvoll, ortet des Pudels Kern aber woanders: „Das ist einfach ein krasser Fall von Missmanagement. Wenn ich zwei Drittel Kunden habe, für die meine Leistung nicht passt, muss ich sofort harte organisatorische Maßnahmen treffen, etwa Triage am Eingang und nicht ‚durch Wartezeit‘. (...) Und vermutlich geht es auch ohne eine gewisse Gebühr, die ausnahmslos anfällt, nicht. Was gratis ist, ist nichts wert. Das führt auch zu den absurd hohen Fallzahlen im österreichischen Gesundheitssystem.“

„Menschen suchen sich in der Not Alternativen“

Was „nasowasaberauch“ an der Diskussion vermisst, ist ein Fokus auf die schwierigen Gegebenheiten im System der praktischen Ärzte: „Zum Beispiel nimmt das (im Artikel, Anm.) erwähnte Gesundheitszentrum Medius seit mindestens drei Jahren keine neuen Patienten mehr an, so wie viele praktische Ärzte in und um Graz.“ Des Weiteren würden so manche niedergelassene Mediziner „Massenabfertigung“ betreiben, „um einen einigermaßen vernünftigen Stundenlohn zu bekommen“. Dies führe wiederum dazu, dass sich Patienten „im Regen stehen gelassen“ fühlten: „Und so suchen sich Menschen in der Not Alternativen“.

Ähnlich liest sich die Erfahrung von „Scobeho“: „Nach der Pensionierung meiner Hausärztin vor fünf Jahren ist es mir in meiner Gegend nicht möglich, einen neuen praktischen Arzt zu finden! Es gibt überall Aufnahmestopp. Da braucht sich jetzt niemand mehr zu wundern.“

Auch „Akasha“ kann dieser Argumentation etwas abgewinnen: „Einerseits ist es schwer zu verstehen, warum viele Menschen in die Ambulanz rennen, anstatt bei einem niedergelassenen Arzt einen Termin zu machen (...). Andererseits ist's irgendwo zu verstehen, wenn man zum Beispiel einen Termin bei einem Facharzt vereinbart und der Termin dann in zwei bis sechs Monaten ist.“