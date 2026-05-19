Mit einem historischen Höchststand bei der Milchanlieferung blickte die Obersteirische Molkerei bei ihrer 35. Generalversammlung in Kobenz auf ein widersprüchliches Jahr zurück: Die Branche steckt zwar in einer Krise, langfristig sieht man die Zukunft aber positiv.

2025 war „turbulent, aber positiv“

Obmann Jakob Karner sprach von einem „turbulenten, aber positiven Jahr“ 2025. Im Vorjahr wurde mit 54 Cent Jahresdurchschnittspreis der höchste Milchpreis in der Geschichte der Genossenschaft ausbezahlt. Gleichzeitig erreichte die Milchanlieferung mit 188 Millionen Kilogramm einen Höchststand. Die Zahl der Lieferanten sank hingegen weiter, um 21 Betriebe auf nunmehr 1166 Höfe. Die durchschnittliche Liefermenge pro Betrieb stieg auf rund 161.000 Liter.

Karner verwies darauf, dass sich Maßnahmen der vergangenen Jahre bezahlt gemacht hätten. Vor allem die Käseproduktion sei ausgelastet gewesen. So konnte man „operativ ausgeglichen bilanzieren“, erklärte er.

OM-Obmann Jakob Karner berichtet über ein „turbulentes“ Jahr © KLZ / Maria Steinwender

Zu viel Milch am EU-Markt

Die Lage habe sich aber deutlich verschärft: Hohe Milchanlieferungen in ganz Europa würden derzeit jeden Preisaufschwung verhindern. Problematisch sei, dass österreichische Molkereien höhere Milchpreise zahlen würden als Deutschland, gleichzeitig aber auf denselben Märkten verkaufen müssten. „Das macht kostendeckende Preise schwierig“, so Karner. Auf die zunehmende Trockenheit blickt er kritisch, diese könnte den Markt aber verändern: Durch schlechteres Wachstum würde weniger Milch geliefert.

Auch Geschäftsführer Michael Riegler berichtetet, dass die Molkerei 2025 ein Umsatzvolumen von mehr als 160 Millionen Euro erreichte, ein Plus von sieben Prozent, gleichzeitig sei der europäische Milchmarkt aber massiv unter Druck. Vor allem ab Sommer 2025 seien die Produktionsmengen europaweit explodiert. Teilweise habe es zehn Prozent mehr Anlieferung gegeben.

„Das betriebswirtschaftliche Grundgesetz lautet: Angebot und Nachfrage regeln den Preis“, sagte Riegler. Die Folge des Überangebots sei ein europaweiter Preisverfall. Besonders schwierig sei, dass die zusätzlichen Mengen nicht nur verarbeitet, sondern auch verkauft werden müssten.

Geschäftsführer Michael Riegler ist positiv gestimmt für die Zukunft der Milchwirtschaft © KLZ / Maria Steinwender

Italien und Deutschland sind Haupt-Export-Märkte

Trotzdem hält die Obersteirische Molkerei an ihrem Kurs fest und investiert weiter. Eine fünfte Käsepresse soll bereits im Juni geliefert werden, um die Produktionskapazitäten auszubauen. Der Export bleibe dabei entscheidend: Mehr als die Hälfte der Käseproduktion geht ins Ausland, vor allem nach Deutschland und Italien.

Riegler verteidigte den exportorientierten Kurs der österreichischen Milchwirtschaft. Forderungen, weniger zu exportieren und stärker auf Eigenversorgung zu setzen, sieht er kritisch. Österreich exportiere Milchprodukte im Wert von 1,9 Milliarden Euro und importiere gleichzeitig Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro. „Klasse statt Masse“ müsse die Strategie bleiben: Hochwertige österreichische Spezialprodukte würden international geschätzt.

Neben der Molkerei berichtete Karner über die übrigen Geschäftsbereiche der Genossenschaft. Das Landforst Agrarcenter Spielberg entwickle sich positiv, ebenso die Tochtergesellschaft Öforst im Forstmaschinenbereich. Auch das Steyr-Center-Murtal verzeichne trotz schwieriger Lage im Landtechnikhandel eine gute Entwicklung.

Die OM zeigt sich optimistisch. Mit 8,5 Milliarden Menschen auf der Welt und 70 Prozent der weltweiten Agrarfläche als Grünland, „das nur über den Wiederkäuer für den menschlichen Verzehr nutzbar ist“, werde Milch laut Riegler ein wertvoller Bestandteil der Welternährung sein: „Die grünlandbasierte Milchwirtschaft, wie sie in der Steiermark betrieben wird, hat langfristig Zukunft.“