Gelber Blütenstaub liegt überall auf Autos, Fenstern und Wegen – was derzeit vielerorts wie ein ungewöhnlich starkes Naturphänomen wirkt, ist für Fachleute ein Alarmsignal. „Wenn das noch zehn Tage so weitergeht, wird das ein Horror für den Wald“, warnt Johann Maislinger, Forstreferent der Landwirtschaftskammer Murtal. Er sei „in großer Sorge“.

Fichte blüht aus Not

Die auffällige Blüte ist eine sogenannte Notblüte – eine Stressreaktion der Bäume auf die anhaltende Trockenheit und den massiven Niederschlagsmangel der vergangenen Monate. Geschwächte Bestände werden nun zur leichten Beute für den Borkenkäfer. „Der Käfer steht schon in den Startlöchern, der Befall beginnt jetzt“, so Maislinger. Besonders betroffen ist die Fichte: Kupferstecher und Buchdrucker zählen zu den gefährlichsten Schädlingen.

Die Folgen könnten rasch sichtbar werden: Bereits im Juni drohen erste größere Schäden. Besonders exponierte, sonnige Lagen entwickeln sich zu Hotspots. Gleichzeitig zeigen auch junge Aufforstungen massive Ausfälle. „Derzeit macht es wenig Sinn, neu zu pflanzen“, sagt Maislinger.

Für Allergiker unbedenklich

Neben den Sorgen um den Wald sorgt der sogenannte „Schwefelregen“ auch bei vielen Menschen für Irritationen. Markus Berger vom Österreichischen Polleninformationsdienst gibt jedoch Entwarnung: „Die Fichtenpollen sind für Allergiker unbedenklich.“ Zwar könne der Blütenstaub – ähnlich wie Saharastaub – reizen, allergische Reaktionen löse er aber nicht aus. Bei Unbehagen könne man mit einer FFP2-Maske und Nasenspray entgegenwirken. Mit dem Start der Gräserpollensaison im Laufe der Woche dürfte die Belastung dennoch steigen.

Für die Wälder bleibt die Lage angespannt. Bleibt der Regen aus, könnte aus dem ungewöhnlichen Naturphänomen also eine ernste Bedrohung werden.