Der Regen bleibt aus, die Trockenheit nimmt zu. Die Aprilbilanz der GeoSphere Austria spricht dabei eine deutliche Sprache: Nur vier Aprilmonate verliefen seit 1858 trockener. In sieben Bundesländern – darunter die Steiermark – waren die Niederschlagsdefizite mit -65 bis -75 Prozent besonders hoch. „In Bad Radkersburg waren es gar minus 100 Prozent“, sagt Marlies Kriegler von der GeoSphere Austria.

Die Lage ist angespannt und bleibt es vermutlich auch. Der Blick auf die Prognosemodelle der GeoSphere lässt derzeit wenig Hoffnung auf eine Trendwende zu. „Zwar ziehen Mittwoch und Donnerstag einige Schauer in der nördlichen Obersteiermark durch, das Flachland bleibt unbetroffen“, sagt Kriegler.

Föhn verschärft Trockenheit

Wieso ist es aber ausgerechnet jetzt so trocken? Verantwortlich dafür ist laut Kriegler föhniger Südwestwind. Dieser vertreibt Wolken schnell, trocknet zusätzlich aus. Das Ergebnis zeigt sich auch im Grundwasser – die Bestände sinken demnach massiv. Österreichweit weisen derzeit rund 70 Prozent der Messstellen niedrige oder sehr niedrige Stände auf. In jeder zehnten Messstelle des Bundes wurden sogar historische Tiefstände gemessen. Im Kurort Oberzeiring in der Gemeinde Pölstal auf 930 Metern Seehöhe, musste vergangene Woche sogar das Trinkwasser aus der Nachbargemeinde geliefert werden, um die Wasserversorgung aufrechterhalten zu können.

Weitere Folgen: Böden trocknen aus, verlieren die Fähigkeit Wasser effizient aufzunehmen. „Selbst ein kurzer Regen hilft da wenig“, sagt Kriegler. Zumindest am Donnerstag dürfte dieser jedoch kommen. Eine schwache Kaltfront führt zumindest in der Obersteiermark zu Niederschlag, auch Gewitter sind möglich. Das Sorgenkind bleibt aber der Süden des Landes: Hier bleibt es trocken.

Landwirte am Limit

Besonders alarmierend ist die Lage für Landwirte. „Es ist durchwegs zu trocken. In den vergangenen Wochen sind in weiten Teilen der Steiermark die Regenfälle ausgeblieben, nur punktuell gab es nennenswerte Niederschläge“, sagt Arno Mayer, „Pflanzenchef“ in der Landwirtschaftskammer. Er betont: „Die Landwirtschaft braucht dringend Regen, ganz besonders das Getreide, weil sich so die erforderliche Blattmasse und die starken Halme bilden.“ Für die Ackerbau-Hauptkulturen Ölkürbis und Mais reiche das im Boden gespeicherte Wasser zwar „zur erfolgreichen Keimung“ – in den eher sandigen, vor allem südseitigen Standorten sei die Lage aber kritischer, „hier trocknet zusätzlich der ungewöhnlich starke Wind den Boden aus“.

Die GeoSphere geht derzeit davon aus, dass sich an diesem Trend wenig diese Woche noch ändert. Auch Freitag, Samstag und Sonntag bringen viel Sonnenschein im Flachland und maximal vereinzelte Schauer über den Bergen. „Speziell der Muttertag ist ein wunderschöner Tag mit Temperaturen bis zu 26 Grad und viel Sonne“, sagt Kriegler. Für die Böden sei das aber jedenfalls keine guten Nachrichten.

Waldbrandgefahr bleibt hoch

Gefahr herrscht ob der Trockenheit in Kombination mit den hohen Temperaturen auch im Wald. Die Landwirtschaftskammer betonte demnach einmal mehr die Waldbrandgefahr. „Wald, der von mehreren Generationen nachhaltig gepflegt wird, kann im Nu zerstört sein“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger.

Ist gar keine Besserung in Sicht? Doch, sagt die Expertin. Kommende Woche dürfte eine Wetterfront von der Adria kommend, auch in der Südsteiermark endlich wieder für Regen sorgen. Dienstag und Mittwoch kann man mit Niederschlag rechnen. Das Defizit der letzten Wochen wird dieser aber noch nicht aufholen.