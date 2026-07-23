Maria Steinwender

Redakteurin Regionalredaktion Murtal & Murau

Murtaler Bergbauernkind, welches Katzen, Koffein und Kodakfilm zu schätzen weiß. Studiert und gearbeitet in Wien und Berlin, doch schon Herzog Max in Bayern hat zu seiner Sissi einst gesagt: «Wenn Du einmal im Leben Kummer und Sorgen haben solltet, dann geh‘ mit offenen Augen durch den Wald – in jedem Baum und in jedem Strauch, in jedem Tier und in jeder Blume wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben.» Mehr muss man über Gründe für die Rückkehr nicht wissen. Am Regionaljournalismus schätze ich, dass man täglich Neues lernt, und so nah ist am Menschen wie sonst nirgendwo.