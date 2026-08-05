Ein jahrelanger Nachbarschaftskrieg im Bezirk Murau endet vor dem Landesgericht Leoben. Richter Armin Scheck spricht Klartext: „Das ist der pure Wahnsinn.“

Seit Jahren beobachten, filmen und fotografieren sie sich gegenseitig, dokumentieren jede Begegnung. Nun beschäftigt ein Nachbarschaftsstreit zwischen drei Familien aus dem Bezirk Murau das Landesgericht Leoben. Als Richter Armin Scheck die Bilder betrachtet, findet er einen Vergleich: „Ihr steht euch gegenüber und macht Fotos und Videos. Das ist wie früher in Westernfilmen, wo sich alle zu Mittag vor den Saloons treffen. Gott sei Dank wird nicht geschossen.“

Vorwurf der beharrlichen Verfolgung

Dem Angeklagten wird beharrliche Verfolgung vorgeworfen. Über Jahre soll er immer wieder vor den Häusern zweier Familien aufgetaucht sein, Fotos und Videos gemacht und Angehörige beschimpft haben. Er bestreitet die Vorwürfe, spricht von einem „Komplott“ der Familien. Diese hätten gemeinsame Absprachen getroffen, um ihm und seiner Familie zu schaden. Er selbst sei nie zu schnell gefahren, habe keine Hupkonzerte veranstaltet und niemanden beleidigt. Wenn überhaupt, habe er nur auf Beschimpfungen reagiert.

Immer wieder geht es um einen Forstweg, Wegerechte und Jagdflächen. Der Angeklagte besteht darauf, den Weg rechtmäßig benutzen zu dürfen. Eine Tafel mit der Aufschrift „Ausgenommen Anrainer“ gelte für ihn nicht. „Ich bin Anrainer auf der anderen Seite und jagdberechtigt.“

Ein Zeuge schildert, dass der Angeklagte sich seit 2022 regelmäßig unmittelbar bei seinem Wohnhaus aufhalte. „Man fühlt sich immer beobachtet.“ Einmal pro Woche tauche dieser auf, bleibe fünf bis fünfzehn Minuten stehen.

Befremdlich sei ein Vorfall gewesen, bei dem der Angeklagte seinem Kind erklärt haben soll, wie man Steine auf das Haus des Zeugen werfe. Der Angeklagte weist auch das entschieden zurück. Die Steine seien lediglich weggeräumt worden. Dass sie wegen der Hanglage Richtung Haus rollen könnten, sei möglich gewesen. Sein Kind habe er nie dazu aufgefordert.

„Es muss aufhören“

Im Laufe des Prozesses werden unzählige Fotos, Videos und Aufzeichnungen angesehen. Daraus ergibt sich vor allem eines: Beide Seiten dokumentierten nahezu jede Begegnung miteinander. Die Aufzeichnungen stammen aus einer WhatsApp-Gruppe mit insgesamt 15 Personen.

Die Verteidigung sieht keinen Straftatbestand erfüllt, denn Begegnungen seien aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unvermeidbar. Der Angeklagte müsse seine land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie sein Jagdgebiet erreichen. Zudem seien die Dokumentationen der Familien nicht unabhängig entstanden, sondern gemeinschaftlich gesammelt worden.



Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Vorwürfe der ersten Familie seien durch die Videos nicht bestätigt worden. „Da ist keine Gefährdung der körperlichen Sicherheit oder eine Nötigung zu sehen.“ Bei der zweiten Familie gehe es um eine über Jahrzehnte gewachsene Feindschaft. „Da stellt sich heraus, dass man sich gegenseitig das Leben zur Hölle macht. Das ist aber kein Tatbestand.“

Sie müssen einen Weg finden, wie man sich aus dem Weg geht. Das ist der pure Wahnsinn. — Armin Scheck , Richter des Landesgerichts

Den umfangreichen Austausch in einer Whatsapp-Gruppe spricht der Richter ebenfalls an: „Da hat man offensichtlich eine Gruppe gegründet, wo alles aufgezeichnet wurde, wo man Sie gesehen hat. Genauso könnten Sie sagen, die alle verfolgen mich.“

Mit deutlichen Worten richtet sich der Richter am Ende an alle Beteiligten. „Sie wohnen alle um den Berg herum. Sie müssen einen Weg finden, wie man sich aus dem Weg geht. Das ist der pure Wahnsinn. Ich möchte da nicht daheim sein.“



Er erinnert an frühere Eskalationen, Anzeigen bei Behörden und ein Würgetrauma. „Sie machen alle einen verzweifelten Eindruck. Wenn sich das weiter aufschaukelt, sind Eskalationen irgendwann absehbar.“

An den Angeklagten richtet Scheck eine Warnung: „Benützen Sie diesen Freispruch nicht dazu, den anderen Familien die lange Nase zu zeigen.“ Als das Urteil gesprochen wird, bricht der Mann im Gerichtssaal in Tränen aus. Laut schluchzend sagt er: „Es muss aufhören. Danke, dass Sie mir geglaubt haben.“