Zeltweger Familienbetrieb setzt nach 60 Jahren auf neuen Kurs: „Nowak Patientenbeförderung und Flughafentransfer“ trotzt dem Branchenwandel mit neuem Konzept.

Früher klingelte der Taxiruf ständig: Nachts mussten Betrunkene nach Hause gebracht werden, am Wochenende ging es von Lokal zu Lokal. Heute beginnt der Arbeitstag bei „Nowak Patientenbeförderung und Flughafentransfer“ meist früh am Morgen. Die Fahrgäste müssen ins Krankenhaus oder zur Strahlentherapie. Der klassische Taxiruf gehört der Vergangenheit an. Der Familienbetrieb aus Zeltweg hat sich neu erfunden und feiert sein 60. Bestandsjahr.

Heribert und Bibiana Nowak gründeten den Betrieb 1966 mit einem einzigen VW-Bus. Sohn Heribert Nowak jun. führte das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Brigitte weiter. Seit 2020 leitet Christian Nowak den Familienbetrieb mit seinem Lebenspartner Andre Berger.

1 / 3 Fotos von früher: Mit dem VW-Bus links wurde das Unternehmen begründet © KLZ / Maria Steinwender

Mehr Wertschätzung seit Veränderung

Vor einem Jahr fiel eine weitreichende Entscheidung: Der klassische Ruftaxidienst wurde eingestellt.

„Das Taxigewerbe hat sich verändert. Die Menschen gehen seit Corona weniger fort. Wir mussten uns überlegen, wie unsere Zukunft aussehen soll“, erzählt Christian Nowak.

Heute konzentriert sich der Betrieb auf Krankenfahrten, Therapiefahrten, Schülertransporte, Flughafentransfers und Ausflugsfahrten. 16 Fahrzeuge und 18 Mitarbeiter sind dafür täglich unterwegs. „Unsere Fahrer sind auch Zuhörer, Psychologen und Seelsorger“, sagt Nowak. Gerade ältere Menschen seien froh, während der Fahrt jemanden zum Reden zu haben. Diskretion, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit seien deshalb wichtiger denn je. Die Umstellung habe den Arbeitsalltag verbessert. „Früher hatten wir oft schwierige Situationen mit alkoholisierten Fahrgästen. Heute erleben wir eine ganz andere Wertschätzung. Die Patienten bedanken sich für jede Fahrt.“

Du musst deinen Betrieb so gestalten, dass die Menschen dort gerne arbeiten. — Christian Nowak , Geschäftsführer und Inhaber

Auch Kündigungen werden zugestellt

Andre Berger kennt beide Welten. Der gelernte Milchtechnologe arbeitete früher unter anderem bei der Kärntner Milch, bevor er in den Familienbetrieb einstieg. Als der Betrieb den klassischen Taxidienst einstellte, hätten manche in der Branche nur den Kopf geschüttelt. „Da hieß es: ,Der wird sich das schon anschauen.‘ Tatsächlich war das Gegenteil der Fall.“ Heute erlebt das Unternehmen kaum Personalprobleme: Während viele Betriebe händeringend Fahrer suchen, erhält die Firma Nowak regelmäßig Bewerbungen.



Für Christian Nowak kein Zufall. „Du kannst nicht nur jammern, dass du kein Personal findest. Du musst deinen Betrieb so gestalten, dass die Menschen dort gerne arbeiten.“ Der größte Vorteil seien geregelte Arbeitszeiten.

„Unsere Hauptarbeitszeit ist Montag bis Freitag zwischen 6 und 14 Uhr. Genau solche Arbeitszeiten wünschen sich viele.“



Auch wenn der klassische Taxiruf Geschichte ist, bleibt der Betrieb vielseitig: Neben Kranken- und Therapiefahrten gehören Flughafentransfers ebenso dazu wie Schülerbeförderung, Kleintransporte oder Sonderfahrten.

„Wir sind schon bis nach Bologna gefahren“, erzählt Nowak schmunzelnd. Manchmal werden sogar ungewöhnliche Aufträge übernommen, etwa persönlich eine Kündigung zustellen.



Für Christian Nowak steht fest, dass sich Familienbetriebe ständig weiterentwickeln müssen. „Wer stehen bleibt, wird irgendwann überholt.“