Es war bereits ein echter Vorgeschmack auf den Sommer. Am vergangenen Sonntag kratzten vielerorts die Temperaturen an der 30-Grad-Marke. Grund genug, dass sich viele Haushalte dazu entschieden haben, ihren Pool einzulassen.

Doch die scheinbar spontane Lust aufs kühle Nass blieb nicht ohne Folge. In Pernegg an der Mur, wo über 150 Pools auf 2.572 Einwohner fallen, haben viele den Appell der Gemeinde, Poolfülllungen vorher anzumelden, um diese koordinieren zu können, ignoriert. Die Folge: Das Wasser wurde knapp und der Druck, mit dem dieses aus der Leitung kommt, fiel deutlich ab.

Erneuter Appell

„Einem Gemeinde-Mitarbeiter, der am Sonntag Dienst hat, fiel das dann sofort auf. Wir haben dann über die Cities-App gleich eine Information veröffentlicht, dass die Wasserversorgung zusammengebrochen ist und das Befüllen der Pools unverzüglich eingestellt werden muss“, sagt Perneggs Bürgermeisterin Eva Schmidinger.

Perneggs Bürgermeisterin Eva Schmidinger © Ekatarina Paller

Zumindest diesem Aufruf kamen dann viele, die ihr privates Schwimmbecken an diesem Tag befüllten, nach. „Nur wenig später waren die Wasserversorgung und der Druck wieder in Ordnung“, so die Ortschefin. Am Montag kamen dann schließlich auch viele auf die Gemeinde, um ihre Poolfüllung anzumelden: „Wir haben die Befüllungen jetzt durchgeplant, um eine solche Situation wie am Wochenende nicht mehr zu bekommen.“

Viel zu trocken

An ein generelles Verbot, private Pools zu befüllen, wie etwa in mancher Kärntner Gemeinde, ist in Pernegg, das sein Wasser grundsätzlich über das Grundwasser bezieht, aber auch an die Zentralwasserversorgung Hochschwab Süd angeschlossen ist, kein Thema. Schmidinger hält trotzdem fest: „Der Wasserstand in der Gemeinde ist wegen des fehlenden Niederschlags trotzdem um einiges niedriger als sonst. Wir bitten, auch was das Autowaschen und das Pflanzengießen betrifft, vernünftig mit dem Wasser umzugehen.“

In Pernegg wurde das Wasser knapp. Es wird weiterhin um Vernunft geboten © Tourismusverband Ostersteiermark/Kurt Elmleitner

Im Mürztal hat die aktuelle Trockenheit indes historische Züge erreicht. Laut dem Wetterdienstleister Ubimet liegt das Niederschlagsdefizit seit dem 1. März bei 85 bis 90 Prozent. So trocken war es im Frühling noch nie seit Beginn der Niederschlagsaufzeichnungen im Jahr 1858. Einen nennenswerten Niederschlag könnte es laut aktuellen Prognosen erst Mitte nächster Woche geben.