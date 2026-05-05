Am Sonntag startete die Polizei einen Großeinsatz in Gratwein-Straßengel. Eine 16-Jährige war nach einer Wanderung am Sonntagabend vom Kirchberg nicht mehr heimgekommen. Sie wird seither vermisst.

Ihre Mutter hatte die 16-Jährige gegen 13.30 Uhr zum Schotterparkplatz am Kirchberg gefahren. Um 18 Uhr telefonierte die Jugendliche dann auch noch mit ihrer Mutter, verschwand jedoch danach. Die

Die Polizei hat am Abend das Gebiet noch mit zwei Polizeihubschraubern, Diensthunden und Personal durchkämmt. Auch die Feuerwehr und die Bergrettung waren im Einsatz. Von der Exekutive heißt es, dass die Suche bisher erfolglos war – auch weil das Gebiet sehr dicht besiedelt ist, sei die Suche mit dem Hubschrauber schwierig.

Polizei sucht auf Hochtouren

Weitere Maßnahmen sind jedoch bereits am Laufen. Dazu zählen Handy-Peilung und Gespräche mit dem Umfeld des Mädchens. Unklar ist nach Auskünften der Polizei jedoch, ob die Teenagerin alleine oder in Begleitung unterwegs war.

In der Nacht musste die Suche der Behörden zunächst abgebrochen werden, sie dürfte aber nun am Dienstag weiterlaufen. Die Gesuchte trägt dunkles Haar und hat braune Augen – weitere Auskünfte über Kleidung und Co. gibt es derzeit nicht.