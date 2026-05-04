Am Sonntag gegen 17.15 Uhr fuhr eine Frau (85) aus Villach mit ihrem Pkw auf einer parallel zur Drautal Straße (B 100) führenden Gemeindestraße im Bereich von Stadelbach in der Marktgemeinde Weißenstein.

Aufgrund eines medizinischen Notfalles war die 85-Jährige nicht mehr in der Lage das Fahrzeug zu lenken und geriet mit dem Pkw auf eine abfallende Waldparzelle. Das Auto kam nach etwa 30 Metern in einer Baumgruppe zum Stillstand und drohte in weiterer Folge auf die darunterliegende B 100 zu rollen.

Die mittlerweile alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Puch, Feistritz/Drau, Töplitsch und Kellerberg sicherten das Fahrzeug, konnten die Frau jedoch nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Der Notarzt stellte plötzlichen Herztod als Todesursache fest.