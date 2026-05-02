Samstagnachmittag kam es auf der Friesacher Bundesstraße zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 19-Jähriger war gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger, auf dem drei Motorräder transportiert wurden, von Friesach in Richtung St. Veit unterwegs, als sich auf Höhe Micheldorf die Kupplung der abnehmbaren Anhängevorrichtung löste. Der Anhänger trennte sich daraufhin vom Zugfahrzeug, geriet ins Schleudern und schlitterte quer über die Fahrbahn. Schließlich prallte er im Bereich der Gegenfahrbahn gegen die Leitschiene.

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Zur selben Zeit näherte sich ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter aus der Gegenrichtung. Durch ein rechtzeitiges Ausweichmanöver konnte er eine Kollision verhindern. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Friesacher Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Friesach und Micheldorf standen im Einsatz und banden ausgetretene Flüssigkeiten. Am Anhänger sowie an den transportierten Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Der 19-jährige Lenker wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.