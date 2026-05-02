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Die Nutzung von hochwertigem Trinkwasser zum Befüllen privater Pools wirkt vor dem Hintergrund zunehmender Wasserknappheit immer weniger zeitgemäß. Trinkwasser entwickelt sich – auch in Europa – zu einer strategisch sensiblen Ressource: Klimawandel, häufigere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und der Rückgang von Gletschern setzen die Versorgungssysteme unter Druck. Gleichzeitig zeigen internationale Konflikte bereits, dass Wasser nicht nur Lebensgrundlage, sondern auch geopolitischer Faktor sein kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der Priorisierung: Trinkwasser sollte in erster Linie der Grundversorgung dienen – also dem menschlichen Bedarf und der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Verwendung für Pools, Gartenbewässerung oder andere nicht essenzielle Zwecke braucht künftig differenziertere Regelungen, etwa durch den verstärkten Einsatz von Brauch- oder Regenwasser, technische Aufbereitungssysteme oder auch durch saisonale Einschränkungen.

Für Gemeinden und Politik ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung: Einerseits müssen Infrastrukturen modernisiert und an klimatische Veränderungen angepasst werden, andererseits braucht es klare Leitlinien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser im Alltag. Dazu gehören auch faire Preismodelle und gegebenenfalls Lenkungsmaßnahmen, die verschwenderischen Verbrauch unattraktiver machen, ohne den Zugang zu lebensnotwendigem Trinkwasser zu gefährden.

Zentral bleibt dabei: Trinkwasser ist ein öffentliches Gut. Seine Sicherung und gerechte Verteilung sollten in öffentlicher Hand bleiben, um langfristig Versorgungssicherheit, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

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Ein eigener Pool steht für sommerliche Lebensqualität: Erfrischung, Freizeitvergnügen und ein Stück Urlaub im eigenen Garten. Doch gerade zu Beginn der warmen Jahreszeit stellt das Befüllen privater Pools die Wasserversorgung zunehmend vor Herausforderungen. Vor allem im Frühjahr, wenn viele Pools sommerfit gemacht werden, kommt es häufig zu einer gleichzeitigen Entnahme von großen Wassermengen. Der Verbrauch steigt sprunghaft an mit möglichen Folgen für das Versorgungssystem: Druckabfälle im Leitungsnetz sind keine Seltenheit. Bei kleineren Wasserversorgern kann es im Extremfall sogar dazu kommen, dass Wasserspeicher leerlaufen und die Versorgung vorübergehend ausfällt.

Ein generelles Verbot von privaten Pools ist dennoch nicht zwingend notwendig. Es geht vielmehr um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Trinkwasser unter Bedachtnahme auf die technische Ausstattung der Trinkwasserversorgung. Schon einfache Maßnahmen können helfen, die Situation deutlich zu entschärfen. So sollten Poolbesitzer sich vorab bei ihrem Wasserversorger über mögliche Vorgaben informieren. Gerade in Phasen von Trockenheit, wie zurzeit in der Steiermark und in Kärnten, sollten sich Besitzer von Pools unbedingt vorab über Vorgaben zur Befüllung bei ihrem zuständigen Wasserversorger informieren. Zudem ist ausschließlich der Hausanschluss für die Befüllung zu verwenden und idealerweise erfolgt diese nachts, wenn der Gesamtverbrauch geringer ist.

Diese gezielten Schritte ermöglichen es den Trinkwasserversorgern, die Wasserentnahme besser zu koordinieren und Versorgungsspitzen abzufedern. Entscheidend ist dabei, dass die Entnahme kontrolliert erfolgt, damit die Stabilität der Wasserversorgung gewährleistet bleibt. Langfristig sind darüber hinaus weitere Investitionen in die Trinkwasserversorgung notwendig, besonders in die Instandhaltung und den Ausbau von Leitungsnetzen, Speicheranlagen und Verbindungsleitungen. Auch die Erschließung zusätzlicher Wasserspender, wie Brunnen und Quellen spielt eine wichtige Rolle. Der Ausbau und Erhalt der wichtigen Infrastruktur ist jedoch kostenintensiv und erfordert Anreize und Lenkungsmaßnahmen durch eine Kofinanzierung seitens der öffentlichen Hand. Gleichzeitig braucht es aber auch mehr Bewusstsein in der Bevölkerung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser.

Und ja, private Pools können weiterhin befüllt werden, wenn dies bewusst, koordiniert und mit Rücksicht auf die Versorgungssicherheit geschieht. Ein Verbot von Pools ist daher nicht notwendig.

Mehr als 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung werden von den Mitgliedsunternehmen der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasser-Fach (ÖVGW) mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt, das zu 100 Prozent aus Grundwasser (Brunnen und Quellen) gewonnen wird und großteils nicht aufbereitet werden muss.