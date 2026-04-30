Seit mittlerweile drei Wochen versucht die Gemeinde Fresach, eine undichte Stelle im Wassersystem aufzuspüren. Der Hochbehälter, der das Trinkwasser für die Verteilung speichert, ist immer wieder leer. Mit einem Fassungsvermögen von rund 100.000 Litern reicht er normalerweise aus, um die gesamte Gemeinde einen Tag lang zu versorgen.

Am vergangenen Dienstag spitzte sich die Lage zu, die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, unnötigen Wasserverbrauch, beispielsweise für Poolbefüllungen, zu unterlassen. Rund 50 Haushalte waren ohne Wasser, die Kleine Zeitung berichtete. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurden dazu aufgerufen, mit „Kübeln oder Kochtöpfen“ Wasser aus den Gemeindeeinrichtungen abzuholen, wenn notwendig.

Rohrbruch konnte geflickt werden

Am Donnerstagvormittag gibt es dann eine erste Entwarnung. Wie Bürgermeister Gerhard Altziebler (Gemeinsam für Fresach – Liste Gerhard Altziebler) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung bestätigt, ist der Hochbehälter aktuell voll, weiters konnte „ein kleiner Rohrbruch“ lokalisiert und geflickt werden. Aber: „Dieser Rohrbruch kann nicht die Ursache sein“, so Altziebler und weiter: „denn der Wasserpegel stieg wieder an, bevor der Rohrbruch repariert werden konnte.“

Man sei in der Gemeinde also „weiterhin auf der Hut“. Die betroffenen Haushalte können seit gestern früh wieder mit Wasser versorgt werden. Vom Angebot, Wasser in der Gemeinde abzuholen, hat laut Altziebler niemand Gebrauch gemacht.