In der kleinen Gemeinde Fresach spitzt sich die Lage rund um die Wasserversorgung zu: Ein massiver, bislang ungeklärter Wasserverlust bringt die örtliche Wasserversorgung an ihre Grenzen. Wie auf der offiziellen Gemeindeseite mitgeteilt wurde, sinkt der Pegelstand im Hochbehälter seit einiger Zeit ungewöhnlich stark – nun sei die Situation kritisch.

Poolbefüllungen bis auf Weiteres verboten

Die Gemeinde richtet daher einen eindringlichen Appell an alle Haushalte: Nicht notwendiger Wasserverbrauch soll vorübergehend eingestellt werden. Besonders das Befüllen von Pools oder das Bewässern von Gärten und Rasenflächen soll bis auf Weiteres unterbleiben. Gleichzeitig werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, vorsorglich Wasservorräte für den Eigenbedarf anzulegen.

Auch Bürgermeister Gerhard Altziebler (FPÖ) meldete sich via Facebook zu Wort und zeichnete ein noch drastischeres Bild: Der Hochbehälter sei mittlerweile leer, erste Haushalte hätten bereits kein Wasser mehr. Seit geraumer Zeit werde gemeinsam mit Gemeindemitarbeitenden und externen Fachfirmen nach der Ursache gesucht – bislang jedoch ohne Erfolg. Die Fehlersuche läuft „mit Hochdruck“, wie Altziebler betont. Für die Kleine Zeitung war Altziebler am Dienstagmorgen nicht erreichbar.

Gerhard Altziebler ist der Bürgermeister in Fresach © KK

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Besonders brisant: Die Gemeinde ist auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer ungewöhnliche Wasseransammlungen oder mögliche Schadstellen bemerkt, soll diese umgehend melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein, um das Leck oder mehrere Lecks zu finden.