Es ist zu trocken, trotz des aktuellen Niederschlags. „Der Regen der letzten beiden Tage kann das Niederschlagsdefizit bei weitem nicht ausgleichen. Wir hatten jetzt drei Monate hintereinander viel zu wenig Niederschlag. Das ist sehr bemerkenswert. Es ist ein Extremjahr“, sagt Paul Rainer von Geosphere Austria. Speziell der März fällt negativ auf: Nur sechs Millimeter Regen wurde bei der Messstation am Klagenfurter Flughafen gemessen. „Das sind um 87 Prozent weniger Niederschlag als der langjährige Durchschnitt im März.“

Pool-Befüllung in der Nacht

Diese Entwicklung zwingt die Gemeinden im Bezirk Klagenfurt-Land zu Maßnahmen, denn jetzt ist auch die Zeit, in der die privaten Pools gefüllt werden. In Köttmannsdorf darf man den Pool nur nach vorheriger Anmeldung und außerhalb der Spitzenzeiten, also zwischen 5.30 und 8.30 Uhr sowie 17.30 und 20.30 Uhr, befüllen. Außerdem soll das Gießen des Gartens auf ein Minimum reduziert und das Bewässern des Rasens und das Autowaschen unterlassen werden.

„Es ist ein Solidaritätsaufruf zum Wassersparen“, sagt Josef Liendl, Bürgermeister der Gemeinde Köttmannsdorf © Kk

„Es ist ein Solidaritätsaufruf zum Wassersparen. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde, die Wasserversorgung sicherzustellen und wenn wir derzeit Berggenossenschaften mit Notwasser versorgen müssen, dann ist die ganze Gemeinde aufgerufen, Wasser zu sparen, damit alle Bürger genügend Wasser haben“, sagt Bürgermeister Josef Liendl (ÖVP). Seit September wird über Notwasserstränge Wasser auf die höher gelegenen Gebiete gepumpt. „In guter Weitsicht haben wir in den letzten 25 Jahren alle Berggenossenschaften mit Notwassersträngen versorgt“, sagt Liendl.

„Wasserschiene ist alternativlos“

Auch Magdalensberg ist vom Niederschlagsmangel betroffen. „Vereinzelt mussten Bauernhöfe mit Wasser versorgt werden“, sagt Bürgermeister Andreas Scherwitzl (SPÖ). Alternativlos sei die Anbindung Magdalensbergs über die Wasserschiene zur Stadt Klagenfurt. 60 Prozent des Bedarfs der Gemeindewasserversorgungsanlage werden derzeit über die Wasserschiene abgedeckt. „In Zeiten wie diesen erkennt jeder, dass eine gemeindeübergreifende Kooperation beim Thema Wasser unabdingbar ist“, sagt Scherwitzl. Das Befüllen der privaten Pools ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt. Eine Bedingung gibt es aber: „Die Befüllung muss auf mehrere Tage aufgeteilt werden, damit die Hochbehälter nicht entleert werden“, sagt Scherwitzl, der zu Bedenken gibt, dass die Gemeinde auch Löschwasser bereitstellen muss. Da die Bäche derzeit sehr wenig Wasser führen, braucht es also eine Reserve in den Hochbehältern. „In solchen Extremsituationen dürfen wir aber auch Löschwasser aus privaten Pools pumpen. Das ist in der Vergangenheit schon passiert“, sagt Scherwitzl.

„In solchen Extremsituationen dürfen wir aber auch Löschwasser aus privaten Pools pumpen. Das ist in der Vergangenheit schon passiert“, sagt der Magdalensberger Bürgermeister Andreas Scherwitzl © APA / Wolfgang Jannach

Historisch niedriger Wasserpegel bei der Glan

Bemerkenswert ist auch, dass die Glan in Klagenfurt ein sehr deutliches Niederwasser mit knapp 1380 Litern pro Sekunde führt (Stand Dienstag). Normal wären 5200 Liter Wasser pro Sekunde. „Wir sind knapp vor einer historisch niedrigen Wasserführung der Glan“, sagt Erich Eibensteiner, Geschäftsführer des Wasserverbandes Glan.

Keine Trinkwasserprobleme hat derzeit die Stadt Klagenfurt: „Wir sind aufgrund unserer Grundwasserkörper und Gewinnungsanlagen gut abgesichert. Die Stadtwerke Klagenfurt (STW) fördern zwischen 8,5 und 9 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Wir dürften aber die doppelte Menge fördern. Derzeit beliefern wir mehrere Umlandgemeinden, darunter Maria Saal, Magdalensberg, Moosburg, Reifnitz, Maria Wörth, Grafenstein, Poggersdorf und Maria Rain“, sagt Dietmar Truppe, STW-Leiter des Segments Wasser. Eine Anmeldung vor der privaten Pool-Befüllung sei nicht notwendig. „Diese Trockenheit, die wir heuer haben, ist etwas, das wir so noch nicht gekannt haben. Auch wenn wir derzeit noch keinen Trinkwassermangel haben, ist genau zu beobachten, wie es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeht, denn irgendwann wird das Auswirkungen auf die Grundwasserkörper der Stadtwerke Klagenfurt haben“, sagt Truppe.

Hydrant füllt Pools in Techselberg

Ebenso keine vorzeitige Anmeldung bei der Pool-Befüllung benötigt man in Ebenthal und Krumpendorf. In Techelsberg werden die meisten Pools über den Hydranten befüllt. „Das geht schneller und wir kennen den Wasserverbrauch“, erklärt Bürgermeister Johann Koban (ÖVP). Die Gemeinde erhält zu Spitzenzeiten im Sommer Wasser aus Velden. „Grundsätzlich sind unsere Quellen, eine etwa beim Glanboden, sehr ausgiebig“, ist Koban froh.