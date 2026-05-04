Im langen Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei Finanzbeamte soll kurz nach 14 Uhr das Urteil verkündet werden. Es geht um Amtsmissbrauch und, im Fall Wöginger, die Anstiftung dazu. Der Strafrahmen ist für beide Delikte identisch: sechs Monate bis fünf Jahre.

Im Fall eines Schuldspruchs wird in der Regel bei einem Drittel der Maximalstrafe angesetzt und dann mildernde sowie erschwerende Umstände gegeneinander abgewogen. Die WKStA hat bei ihrem Plädoyer eine unbedingte Haftstrafe sowie eine unbedingte Geldstrafe gefordert.

Das Medieninteresse vor der Urteilsverkündung ist sehr groß. Vor dem Landesgericht hat sich auch ein buntgekleideter Demonstrant positioniert mit einer selbstgebastelten Tafel: „Oh Du lieber August, alles ist hin“. Der Gerichtssaal ist bereits geöffnet, die meisten der rund 60 Plätze sind bereits besetzt.

Auf diesem Platz wird ÖVP-Klubchef August Wöginger gleich Platz nehmen. © Rosner

Thomas Schmid als Zeuge der Anklage

Die Angeklagten weisen jede Schuld von sich. Wöginger, damals noch nicht Klubchef, sondern einfacher Abgeordneter, will nur ein „Bürgeranliegen“ weitergeleitet haben, und zwar an den Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid. Am Rande eines Termins im Parlament, habe er Schmid Unterlagen des Bewerbers überreicht, danach maximal einmal nachgefragt. Schmid ist Kronzeuge und daher nicht angeklagt. Er stellt die Kontakte fundamental anders. Wöginger habe einen klaren Wunsch geäußert, auf Druck seiner Landespartei verwiesen und sei „draufgeblieben“.

Unstrittig ist, dass Schmid innerhalb des Ministeriums aktiv geworden ist. Unter anderem hat er dem mitangeklagten Personalvertreter, der in der Begutachtungskommission für den Vorstandsposten des Finanzamts Braunau gesessen ist, gesagt, „wer es werden soll“. Das sagte der Christgewerkschafter auch vor Gericht aus. Er habe dies aber ignoriert. Dass es am Ende trotzdem der Bürgermeister wurde, sei dessen guter Vorstellung im Hearing geschuldet gewesen. Die interimistische Leiterin Christa Scharf habe dagegen einen schwachen Tag erwischt. Eine Bestellung von ihr sei deshalb „völlig undenkbar“ gewesen.

Scharf hatte den Fall losgetreten, nachdem sie im Bewerbungsprozess unterlegen war. Dagegen hatte sie sich gewehrt, zuerst bei der Gleichbehandlungskommission, dann auch vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dieses erkannte auch eine Diskriminierung, sprach der langjährigen Finanzbeamtin eine Entschädigung zu. Scharf stellte aber auch Strafanzeige, die aber erst so richtig in Gang kam, als die WKStA in einer anderen Causa die Chats von Thomas Schmid auswertete und auf SMS mit Wöginger sowie mit dem Finanz-Personalvertreter stieß.