Ende März war es klar: Der bekannte Kirchenwirt in Gnesau kommt unter den Hammer. Der Grund: Der (mittlerweile ehemalige) Eigentümer aus den Niederlanden konnte die Forderungen nicht mehr begleichen – auffindbar und erreichbar war er bis heute nicht.

So kam es am heutigen Dienstag zur Zwangsversteigerung am Bezirksgericht in Feldkirchen. Etwa zehn Personen fanden sich im Verhandlungssaal 1 ein, bevor Gerichtsvorsteher Manfred Pick eine Frage stellte: „Wer ist denn nun wirklich hier, um mitzubieten?“ Zwei Hände gingen in die Höhe, sie möchten den Kirchenwirt erwerben.

Fehler sorgt für schnelles Ende

Aus dem Bieterrennen sollte jedoch nichts werden: Bei einer solchen Versteigerung ist ein sogenanntes Vadium mitzubringen. Das ist eine Sicherheitsleistung und ein Geldbetrag, den der potenzielle Bieter meist in Form eines Sparbuchs dabeihaben muss. Im Falle des Kirchenwirts betrug das Vadium 27.130 Euro – das sind zehn Prozent des Schätzwertes von 271.300 Euro.

Das Problem: Ein Bieter hatte kein Sparbuch dabei, sondern allem Anschein nach nur den Nachweis auf ein Girokonto. „Gesetzlich ist das nicht erlaubt, damit kann ich nichts anfangen“, sagt Pick. „Das tut mir wirklich leid für Sie, aber hier kann ich nichts machen.“ Vermutlich kam es durch ein Kommunikationsproblem – der Herr kam extra aus den Niederlanden angereist – zu diesem Fehler.

Auf der Suche nach einer „sinnvollen Nutzung“

So war die Versteigerung bereits nach zwei Minuten wieder beendet. Der neue Eigentümer ist die Raiffeisenbank Nockberge, die für das Traditionsgasthaus nun das geringste mögliche Gebot bezahlt: 135.650 Euro. Vor Ort war Vorstand und Geschäftsleiter Michael Dabringer, der auch ein klein wenig überrascht war: „Ehrlich gesagt hätten wir mit mehr Interessenten gerechnet.“

Ziel ist es nun, für das Gebäude eine „sinnvolle Nutzung zu kreieren“. „Es ist schade, dass das Haus so lange leer steht. Wir wollen uns jetzt mit möglichen Interessenten und der Gemeinde an einen Tisch setzen und schauen, was man mit dem Objekt machen kann“, betont Dabringer. Es sei wichtig, etwas zu finden, womit man den Ort wieder beleben könne.