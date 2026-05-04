Wann, wenn nicht jetzt? Diese Frage stellte sich Gerda Madl-Kren aus Velden und die Antwort war rasch gefunden. „Ich bin immer viel gereist“, sagt die Wahl-Kärntnerin, die im südmährischen Znaim geboren wurde und nach der Aussiedelung in Rosenheim eine neue Heimat gefunden hatte. Nachdem sie mit ihrem ersten Mann und den beiden Kindern in Pakistan, Indien und Afghanistan gelebt hatte, führte sie ihr Weg 1991 mit ihrem zweiten Mann nach Kärnten, wo sich das Paar niederließ.

„Die Reise nach Japan war ein Herzenswunsch“, sagt die rüstige 85-Jährige. Nach intensiver Vorbereitung ging es Ende des Vorjahres für 21 Tage in das Land der aufgehenden Sonne – ganz alleine, ohne ein Wort Japanisch zu sprechen und mit überschaubarem Budget. „Es war schon oft recht abenteuerlich“, sagt Madl-Kren, die ihre Erfahrungen aber gerne teilt: „Um Gleichaltrigen zu zeigen, dass es für die Erfüllung eines Traumes nie zu spät ist.“ Neben Tokio standen Kyoto, Fuji und Osaka „mit all den großartigen Museen, Schreinen und Tempeln“ auf dem Programm.

„Bin angstbefreit“

„Mir kam zugute, dass ich in meinem Leben viel erlebt habe und angstbefreit bin“, sagt Madl-Kren. In Tokio etwa war es schwierig, sich im dichten U-Bahn-Netz zurechtzufinden, bei den Stationen waren oft „riesige Wege“ zurückzulegen. „Mir wurde überall freundlich geholfen. Manch junger Mensch hat mich auch begleitet“, sagt die Veldenerin. Und auch die automatische Übersetzungsfunktion hat ihr weitergeholfen. Zwölf bis 15 Kilometer hat Madl-Kren pro Tag zurückgelegt, die hinzufügt,: „Ich bin sehr fit zurückgekommen.“

Abenteuerlich war nicht nur die Fortbewegung, sondern auch das Essen. Gefrühstückt wurde auf Knien „mit einem 20 Zentimeter hohen Tischchen vor mir. Das ging irgendwie“, sagt Madl-Kren. Das Frühstück besteht aus Suppe und pikanter Beilage. „Es war immer sehr delikat.“ Landestypisch war Madl-Kren auch beim Übernachten unterwegs. Sie zog kleine, bürgerliche Unterkünfte großen Hotels vor. Eine Übernachtung war ganz traditionell: „Ich schlief auf Matten auf dem Boden. Das wollte ich unbedingt ausprobieren.“ Und nicht nur das: Sie wollte Japan nicht wieder verlassen, ohne in einem Kapselhotel übernachtet zu haben.

Herausforderung Kapselhotel

Drei Kapseln, jeweils rund 90 Zentimeter hoch, befinden sich übereinander. „Ich wollte die Unterste haben. Das war aber dumm von mir. Ich musste kniend mit dem Kopf zuerst hineinschlüpfen. Mit 85 eine echt sportliche Herausforderung“, erinnert sich Madl-Kren an ihr Abenteuer zurück. Den Rollladen der temperierten Kammer hat sie dann mit der großen Zehe heruntergezogen. Zusatz: „Klaustrophobie darf man keine haben.“

Um auf Nummer sicher zu gehen, hat Madl-Kren eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen. „Meine Kinder haben mir eine Alarmuhr gekauft, die auf der ganzen Welt funktioniert“, sagt die Künstlerin, die in Kärnten die Kindermalschule etabliert und für Seniorinnen und Senioren ein Malklassen-Projekt auf die Beine gestellt hat. Vier Mal ist die Uhr angesprungen. „Weil ich leidenschaftlich gefuchtelt oder versehentlich auf den Knopf gedrückt habe“, sagt die 85-Jährige.

Berührendes Wiedersehen

In Japan gab es für Madl-Kren ein berührendes Wiedersehen: mit ihrem ehemaligen Kunstprofessor Kunito Nagaoka. Seine Adresse hatte sie im Internet entdeckt und ihn dann auch besucht. „Er wohnt auf dem Land und kann noch sehr gut Deutsch“, freut sich die Künstlerin über den emotionalen Höhepunkt ihrer Japan-Reise. Apropos Kunst: In ihrem Gepäck durften Tusche und Skizzenbuch nicht fehlen, malt sie auf ihren Reisen doch auch.

Ein Erlebnis war zudem, den Berg Fuji zu sehen, der in der Kunst sehr oft dargestellt wird. Mit einer Drahtseilbahn ging es auf das gegenüberliegende Bergmassiv mit heißen Vulkanquellen. „Dort wurden Hühnereier in die Quellen gehängt. Ein hartgekochtes Ei, das man isst, bedeutet sieben zusätzliche Lebensjahre. Ich habe gleich zwei gegessen“, sagt Madl-Kren mit einem Schmunzeln.

„Ich bin dem Schöpfer dankbar, dass es mir gesundheitlich noch so gut geht“, sagt Madl-Kren. Sie hat über ihre abenteuerliche Reise schon zwei Vorträge gehalten. Ihre auf der Reise angefertigten Malereien sollen zudem in einer Ausstellung zu sehen sein.