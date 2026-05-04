Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt im deutschen Bundesland Sachsen sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) und der Polizei gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus bisher unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße, die vom Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt. In der Nähe liegen die Universität Leipzig und die Nikolaikirche. Der genaue Hergang des Geschehens war noch unklar; die Polizei machte dazu vorerst keine Angaben.