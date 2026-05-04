Auch berüchtigten kolumbianischen Drogenbossen steht offenbar mitunter der Sinn nach Zerstreuung und so kam es, dass Pablo Escobar sich 1981 vier afrikanische Flusspferde (Hippopotamus amphibius) anschaffte. Sie fanden ihre Heimat in einem privaten Tierpark in seinem Luxusanwesen Hacienda Nápoles zwischen Medellín und Bogotá. Am 2. Dezember 1993 fand Escobar ein jähes Ende, als er auf der Flucht auf einem Hausdach von Sicherheitskräften erschossen wurde. Das finale Kapitel eines Verbrecherlebens – für die (invasiven) Hippos ging es weiter.

Und wie! Das Anwesen verkam, doch die imposanten Tiere vermehrten sich eifrig und brachen schließlich aus. Schätzungen zufolge gibt es vor Ort bereits 200 Nilpferde – zu viele, befand die Regierung in Bogotá und gab jüngst 80 der Tiere im Magdalena-Flussbecken zur Keulung frei. Der indische Milliardärssohn Anant Ambani will das so nicht hinnehmen und fordert die kolumbianische Regierung auf, von einer Tötung abzusehen: „Die Nilpferde suchten sich nicht aus, wo sie geboren wurden, noch haben sie die Umstände geschaffen, denen sie jetzt gegenüberstehen“, erklärte der Unternehmer aus der einflussreichen Familie hinter dem Großkonzern Reliance Industries (Hauptgeschäftsfelder: Petrochemie und Textilien).

Ambani bietet stattdessen eine „sichere und wissenschaftlich begleitete Umsiedlung“ nach Indien. Sein Herz für die angefeindeten Tiere kommt nicht von ungefähr: Er gründete „Vantara“, ein 3500 Hektar großes Wildtier-Rettungs- und Rehabilitationszentrum in Jamnagar, Gujarat. Dort werden Zehntausende Exemplare unzähliger Arten beherbergt – und auch die Escobar-Hippos sollen dort ihr Habitat finden. „Sie sind lebendige, empfindsame Wesen. Wenn wir die Möglichkeit haben, sie durch eine sichere und humane Lösung zu retten, haben wir die Verantwortung, es zu versuchen“, sagte Ambani. Er biete eine komplett finanzierte Alternative, die in jeder Phase der Genehmigung durch die kolumbianischen Behörden unterliegt. Der Vorschlag soll geprüft werden, die rechtlichen und logistischen Anforderungen sind komplex.

Ohne Gegenmaßnahmen könnte die Hippo-Population in Kolumbien laut Experten in zehn Jahren auf 1000 Exemplare steigen – was Schäden für lokale Ökosysteme und mögliche Gefahren für Menschen mit sich brächte. Die bis zu drei Tonnen schweren Tiere haben vor Ort keine natürlichen Feinde und gelten als extrem territorial.