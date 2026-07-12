Petra Lerchbaumer

Redakteurin Kärnten-Ressort

Jahrgang 1977, hat ihre ersten journalistischen Schritte im Jahr 2007 bei der Kleinen Zeitung gemacht. Begonnen im Regionalsport folgten Stationen in den Regionalbüros Klagenfurt, St. Veit und Völkermarkt sowie im Dialog-Ressort. Seit mehreren Jahren dem Bundesland-Ressort zugehörig.Themenschwerpunkte: Zu den besonderen Interessen gehören die Chronik, Land und Leute, Natur- und geschichtliche Themen. Betreut das Format „Aufgeschlossen“, bei dem Burgen und Schlösser in Kärnten und Osttirol besucht und vorgestellt werden, sowie das Format „Damals in Kärnten“.