Er habe noch geduscht, erklärt der 16 Jahre alte Angeklagte, als er zu spät den Verhandlungssaal betritt. Hier warten bereits Richterin, Bezirksanwältin sowie ein Verfahrenshilfeverteidiger auf das Erscheinen des derzeit arbeitssuchenden Jugendlichen. „Schon etwas verwunderlich, wenn man nicht arbeiten muss und sich trotzdem verspätet“, macht die Bezirksanwältin ihrem Ärger Luft.

Doch damit ist das Warten noch nicht vorbei. Denn die Mutter und Erziehungsberechtigte ist nicht im Saal. „Sie sucht noch einen Parkplatz“, versucht der Bursche zu beruhigen. Nachdem die Parkplatzsuche der Mutter andauert, beginnt die Richterin im Beisein des Verfahrenshilfeverteidigers mit der Schilderung des Vergehens – „unerlaubter Umgang mit Drogen“. Der 16-Jährige hatte Cannabiskraut für den Eigenkonsum und hätte daher unter anderem regelmäßig bei der BH vorstellig werden müssen. „Ich weiß, dass das ein Fehler war. Ich war auch einmal dort zur Untersuchung und für eine Urinprobe“, so der Angeklagte. „Anscheinend dürfte bei der Adresse etwas falsch gewesen sein“, mutmaßt er.

An dieser Stelle fragt man sich wieder: Wo bleibt die Mutter des Angeklagten? Die Richterin pausiert die Verhandlung.

„Das geht so nicht, wir sind hier vor Gericht“

Nach einigen Minuten, als alle in den Saal gerufen werden, erscheint der Angeklagte. Wieder alleine. „Meine Mutter ist auf der Toilette.“ Der Bezirksanwältin platzt der Kragen: „Das geht so nicht, wir sind hier vor Gericht.“ Als die Mutter schließlich im Saal erscheint, setzt die Richterin in ruhigem Ton nach: „Ich werde das dem Familienrichter melden. Ich denke, dass Sie nicht gut für Ihren Sohn sorgen können.“ Die Mutter, die nur gebrochen Deutsch spricht, bricht in Tränen aus.

Die Verhandlung endet für den 16-Jährigen mit einer Diversion sowie einer Probezeit von zwei Jahren. Weiters muss er monatlich psychosoziale Beratung und Betreuung in Anspruch nehmen. In drei Monatsabständen müssen die Bestätigungen dafür an das Gericht geschickt werden. Aufgrund der tristen finanziellen Lage wird von Pauschalkosten abgesehen. Gemeinsam mit seiner weinenden Mutter verlässt er den Saal.