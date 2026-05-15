Eigentlich wollte Verena Schöllauf nur ein lustiges Stallvideo posten. Dass daraus ein Millionenhit werden würde, hätte die Jungbäuerin aus Obdach nie gedacht. „Ich wusste, dass es witzig ist – aber dass es so abgehen wird, hätte ich mir niemals erwartet“, sagt sie schmunzelnd.



Der Star des Videos ist allerdings nicht sie, sondern Fleckvieh-Kuh „Beth“. Die öffnet nach dem Melken regelmäßig mit der Nase die Tür zum Melkroboterraum – und rollt dabei auffällig ihre Zunge ein und aus. Kombiniert mit dem Sixties-Hit „Let’s Twist Again“ wurde daraus ein Social-Media-Hit: Rund sieben Millionen Aufrufe auf Instagram und drei Millionen auf TikTok zählt das Video mittlerweile.

Auch in Norddeutschland ist das Video beliebt

Gemeinsam mit ihrem Partner Bernhard Moitzi arbeitet Schöllauf am Hof vulgo Moosbauer in Obdach. Rund 80 Kühe leben dort. Die gebürtige Südoststeirerin arbeitet selbstständig als Social-Media-Beraterin und zeigt online den Alltag am Milchbetrieb ohne Hochglanzfilter: Die Videos reichen von seltenen Drillingskälbern bis zu verschlafenen Kühen im Stall. Gerade diese Mischung aus Alltag, Humor und Authentizität kommt offenbar gut an: Mehr als 13.000 Menschen folgen dem Familienbetrieb mittlerweile auf Instagram. Sogar der norddeutsche Radiosender „NJOY“ hat das virale Kuh-Video übernommen.

Video: Auch beim Besuch am Hof zeigt Kuh „Beth“ ihr Kunststück vor

Für Schöllauf steckt hinter den Beiträgen aber mehr als Unterhaltung. Sie wolle zeigen, wie Landwirtschaft tatsächlich aussieht – inklusive kritischer Fragen. Auch Kommentare, wonach das „Zungenschlagen“ der Kuh auf Langeweile hindeute, beantwortet sie offen. „Unsere Tiere werden regelmäßig vom Tierarzt kontrolliert. Wenn etwas nicht stimmen würde, würden wir das wissen“, sagt sie.

Geld verdiene man mit den Millionen-Aufrufen übrigens keines, so die Landwirtin. Viel wichtiger sei die Aufklärungsarbeit. Gleichzeitig hofft Schöllauf, andere Bauern zu motivieren, ebenfalls authentisch-ehrlich Einblicke in ihren Alltag zu geben. „Du kannst nicht erwarten, dass dich jemand sieht, wenn du dich selbst nicht gut kennst“, sagt sie.